Эксперт по рынку топлива Сергей Куюн объяснил, почему некорректно сравнивать цены на топливо в Украине и Польше, и рассказал, чего ожидать от стоимости дизельного топлива в ближайшее время.

Распространяемые в соцсетях утверждения о том, что топливо в Польше якобы значительно дешевле бензина и дизеля в Украине, неверны. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, такие сравнения не учитывают ключевое обстоятельство, а именно налоговую политику польского правительства.

"Люди возмущаются, что цены в Польше ниже, чем в Украине, потому что, мол, там рынок, а здесь "зрада". Вот только не знает или не пишет, что правительство Польши в своё время снизило акциз до минимально допустимого в ЕС уровня, а также сократило ставку НДС с 23% до 8%. Именно это и стало одной из причин более низких цен", — отметил Куюн.

Эксперт подчеркнул, что без такого налогового решения стоимость топлива во многих странах Европы, в частности в Польше и Германии, росла быстрее, чем в Украине. В то же время украинские власти из-за военных обстоятельств не имеют возможности существенно снизить налоговую нагрузку на топливо.

Куюн также отметил, что цены на украинских АЗС по-прежнему привязаны к мировым котировкам. По его словам, дизельное топливо уже подешевело примерно на 14 гривен по сравнению с недавним пиковым уровнем, а в ближайшие одну-две недели возможно дальнейшее снижение еще примерно на 5 гривен за литр.

"Не поддавайтесь на дешевые сенсации — цены на топливо в Украине меняются в зависимости от ситуации на мировом рынке", — подытожил эксперт.

Цены на украинских АЗС

В конце июня украинские сети автозаправочных станций скорректировали стоимость топлива. Средняя цена бензина марки А-95 остается на уровне свыше 77 грн за литр, дизельное топливо также стоит более 77 грн, тогда как сжиженный газ продолжает постепенно дешеветь. Об этом свидетельствуют актуальные данные рынка, собранные изданием "Фокус".

Какова средняя стоимость топлива

По состоянию на 28 июня средняя стоимость основных видов топлива составляет:

бензин А-95 — 77,23 грн/л;

дизельное топливо — 77,43 грн/л.

В то же время некоторые сети пересмотрели цены на сжиженный газ, а на АЗС KLO также подорожали бензин А-95, А-95+ и автогаз.

Где заправиться дороже всего и дешевле всего

Самые высокие цены на бензин и дизельное топливо традиционно наблюдаются в сетях ОККО, WOG и SOCAR. Самое доступное топливо водители могут найти на АЗС БРСМ-Нафта и Укрнафта.

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Так, на ОККО А-95 стоит 78,90 грн, А-95+ — 81,90 грн, дизель — 79,90 грн, а дизель+ — 82,90 грн.

На заправках WOG бензин А-95 продается по цене 78,90 грн, А-95+ — по 81,90 грн, дизельное топливо — по 79,90 грн, а дизельное топливо+ — по 82,90 грн;

На АЗС KLO бензин А-95 продается по 78,90 грн, А-95+ — по 81,90 грн, а дизельное топливо — по 76,20 грн.

На АЗС "Укрнафты" указаны следующие цены:

А-95 — 73,90 грн;

А-95+ — 73,90 грн;

дизель — 75,40 грн;

дизель+ — 75,40 грн;

А-92 — 68,90 грн;

газ — 39,40 грн.

А у "БРСМ-Нафта" следующие:

А-95+ — 70,99 грн;

дизель — 73,99 грн;

дизель+ — 77,49 грн;

газ — 38,99 грн.

Напомним, что государственная программа кэшбэка на топливо уже завершилась. Украинцы, накопившие компенсацию в период её действия, должны использовать средства до 30 июня 2026 года включительно. После этой даты неиспользованные суммы будут возвращены в государственный бюджет.

Напомним, с 1 июля в Польше истечет срок действия правительственной программы, временно сдерживавшей цены на топливо. В связи с возвращением стандартной ставки НДС в 23% бензин и дизельное топливо подорожают, хотя эксперты не прогнозируют резкого скачка цен.