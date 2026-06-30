Уже с 1 июля абитуриенты смогут зарегистрировать электронные кабинеты, а подача заявлений в учреждения высшего образования начнется 19 июля.

Регистрация электронных кабинетов поступающих стартует 1 июля на портале ЕГЭБО. Именно через личный кабинет абитуриенты будут подавать заявления в университеты и отслеживать результаты конкурсного отбора. Прием заявлений на обучение по образовательной степени бакалавра продлится с 19 июля по 1 августа.

Каждый поступающий сможет подать до 10 заявлений. При этом не более 5 заявлений можно подать на бюджетную форму обучения, остальные – на контракт.

В министерстве напомнили, что важно правильно расставить приоритеты. Для заявлений на бюджет необходимо определить приоритетность от 1 до 5, где:

1 — наиболее желаемая специальность или учебное заведение; 5 — наименее приоритетный вариант.

В МОН так же подчеркивают, что после подачи заявления изменить приоритетность невозможно, поэтому абитуриентам советуют заранее тщательно продумать свой выбор.

Государство продолжает поддерживать направления подготовки, которые имеют стратегическое значение для развития страны. Для таких направлений предусмотрено больше бюджетных мест, а также повышенные государственные гранты. Речь идет о специальностях в сферах:

инженерии; образования; естественных наук; информационных технологий; безопасности и обороны.

Поступающим стоит внимательно ознакомиться с основными этапами вступительной кампании, календарем абитуриента-2026:

1 июля — начало регистрации электронных кабинетов; 3 июля — старт регистрации на творческие конкурсы и собеседования; 10 июля — завершение регистрации на творческие конкурсы и собеседования для поступающих на бюджет; 25 июля — завершение регистрации для поступающих на контракт; 19 июля – 1 августа — подача заявлений в учреждения высшего образования.

Абитуриентам рекомендуют не откладывать регистрацию кабинета и подачу документов на последние дни, чтобы избежать технических проблем и иметь достаточно времени для проверки всех данных.

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