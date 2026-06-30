КП «Теплоснабжение города Одессы» усилило претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за услуги теплоснабжения. С начала года предприятие уже подало 952 судебных иска к должникам, а почти 80% требований суды удовлетворили.

Как сообщили в коммунальном предприятии, по состоянию на сегодняшний день долги за отопление имеют более 100 тысяч абонентов. Среди бюджетных учреждений уровень задолженности остается минимальным, тогда как среди других потребителей насчитывается более 600 должников.

С 1 января по 1 мая 2026 года иски были направлены в местные суды Одессы. После вынесения судебного решения начинается процедура принудительного взыскания, которая предусматривает дополнительные расходы для должников. В частности, речь идет:

об оплате судебного сбора, вознаграждении частного исполнителя, возможном аресте банковских счетов и имущества.

В КП «ТГО» призвали жителей своевременно оплачивать услуги теплоснабжения и не накапливать долги. Тем, кто не может погасить всю сумму сразу, предлагают оформить реструктуризацию задолженности через службу теплосбыта.

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