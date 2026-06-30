На его борту находились более 1000 военнопленных. Японское транспортное судно затонуло в 1944 году. Найти место крушения помог оцифрованный военный документ.

21 сентября 1944 года "Хофуку Мару" шёл вторым кораблём в японском конвое у западного побережья Лусона. На борту находились 1 289 британских и нидерландских военнопленных, многие из них уже были изнурены после принудительных работ на так называемой "дороге смерти" между Бирмой и Таиландом.

Условия были чудовищными. Без света, без достаточной вентиляции, без санитарных удобств и с такими скудными пайками еды и воды, что их едва хватало для выживания. Корабль при этом не имел никаких обозначений, указывающих на то, что он перевозил военнопленных.

Когда самолёты оперативного соединения 38 ВМС США атаковали конвой, они выпустили торпеды по цели, которую считали законным военным объектом. Одна из торпед попала в корпус "Хофуку Мару".

Корабль разломился надвое и затонул менее чем за три минуты, при этом до 1 000 пленников всё ещё оставались запертыми в трюмах. Тех, кому удалось доплыть до берега, вновь захватили японские силы. Из 1 289 находившихся на борту военнопленных 1 047 погибли.

На протяжении восьми десятилетий место крушения корабля оставалось неизвестным. Послевоенные документы были фрагментарными и противоречивыми, в отчётах об атаках союзников приводились лишь приблизительные координаты, а свидетельства выживших расходились в самых базовых деталях. У семей более тысячи погибших военнослужащих не было места, куда они могли бы прийти.





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