Велич Баха, що єднає століття: в Одеській кірсі Святого Павла відбувся незабутній вечір органної музики

28 червня в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбувся концерт «Органна музика Йоганна Себастьяна Баха», який став справжньою мистецькою подією для всіх шанувальників класичної музики. Цього вечора величний історичний храм наповнився могутнім звучанням органа, а слухачі отримали рідкісну можливість зануритися у духовний світ Йоганна Себастьяна Баха — композитора, чия творчість уже понад три століття залишається еталоном музичної досконалості.

За органом блискуче виступила Вероніка Струк, яка продемонструвала високу виконавську майстерність, технічну бездоганність і тонке відчуття бахівського стилю. Її інтерпретації поєднували монументальність і внутрішню лірику, дозволяючи кожному твору розкритися у всій своїй красі. Ведуча концерту Ельвіра Паламарчук майстерно супроводжувала музичну програму змістовними розповідями про історію створення композицій, їх духовний зміст та місце у світовій музичній спадщині.

Особливе враження на слухачів справила Токата і фуга ре мінор (BWV 565) — без перебільшення найвідоміший органний твір у світі. Попри те, що навколо авторства композиції серед музикознавців тривають дискусії, саме цей твір став музичною візитівкою Баха. Створена на початку XVIII століття, токата вражає стрімкими пасажами, драматичними акордами та блискучою фугою. Саме її звучання багато поколінь слухачів асоціюють із величчю органного мистецтва, а після використання у фільмах і концертних програмах вона стала одним із найупізнаваніших творів світової класики.

Не менш урочисто прозвучала Токата і фуга Фа мажор (BWV 540) — одна з наймасштабніших органних композицій Баха. Її велична токата, побудована на безперервному русі музичної тканини, вимагає від виконавця виняткової майстерності та витривалості. Композитор створив цей твір у період свого творчого розквіту, прагнучи максимально розкрити можливості органа як "короля музичних інструментів". Саме тому BWV 540 вважається справжнім випробуванням для будь-якого органіста і незмінно викликає захоплення публіки.

Окрасою програми став і Концерт №1 соль мажор для органа соло (BWV 592). Цікаво, що цей твір є блискучою органною транскрипцією концерту принца Йоганна Ернста Саксен-Веймарського. У молоді роки Бах із великим захопленням вивчав новаторські ідеї італійської концертної школи, зокрема творчість Антоніо Вівальді, і створив низку органних перекладень оркестрових концертів. Завдяки цьому він не лише популяризував новий концертний стиль у Німеччині, а й значно збагатив власну композиторську мову.

Програма концерту також включала три знамениті хоральні прелюдії — «Nun komm der Heiden Heiland» із Лейпцизьких хоралів, «Kommst du nun, Jesu, vom Himmel» із Шюблерівських хоралів та «Ein feste Burg ist unser Gott», які розкрили духовну глибину бахівської музики. Прозвучали й дві малі прелюдії та фуги — мі мінор (BWV 555) і соль мажор (BWV 557), а також монументальна Прелюдія та фуга до мінор (BWV 546), що продемонструвала неперевершене мистецтво поліфонічного мислення великого композитора.

Концерт ще раз підтвердив, що музика Йоганна Себастьяна Баха не знає часових меж. Вона однаково хвилює і сучасного слухача, відкриваючи перед ним світ духовної гармонії, високої краси та глибоких людських почуттів.

Тривалі оплески, тепла атмосфера та щирі слова вдячності після завершення концерту стали найкращим свідченням того, що вечір органної музики залишив у серцях присутніх незабутні враження. Такі мистецькі події вкотре підтверджують: Одеса залишається одним із провідних культурних центрів України, де класична музика знаходить вдячних слухачів, а безсмертні твори світових геніїв продовжують надихати нові покоління.