К своему 100-летию Мел Брукс получил ещё одно признание. Американский институт киноискусства объявил, что культовые "Сверкающие сёдла" возглавили обновлённый список 100 лучших комедий всех времён, сместив с первой строчки "В джазе только девушки".

Легендарный американский комик, актер и режиссер Мел Брукс отметил в выходные 100-летний юбилей, и чем не повод отпраздновать столь круглую дату новой наградой?

Американский институт киноискусства (AFI) официально пересмотрел порядок в своем знаменитом списке "100 лучших комедий всех времен" и поставил на первое место пародийный вестерн Брукса 1974 года "Сверкающие сёдла", признав его таким образом _"_самым смешным фильмом всех времен".

Картина разом поднялась на первое место с шестой позиции, отодвинув на второе культовую комедию Билли Уайлдера "В джазе только девушки".

В своем сообщении AFI отметила: Брукс "давно ворчит, что его фильм куда смешнее, чем в "Джазе только девушки".

"И он прав! - сказал Боб Газзале, президент и генеральный директор института. - Мы рады восстановить справедливость в год, когда Мел отмечает столетие. Быть королем хорошо, и пусть он доживет до двухтысячелетнего возраста. С днем рождения, Мел!"

Брукс, которому в воскресенье 28 июня исполнилось 100 лет, остается единственным режиссером, у которого сразу три картины входят в топ-15 этого рейтинга. Помимо "Сверкающих седел" там значатся еще "Продюсеры" (1968) под номером 11 и "Молодой Франкенштейн" (1974) - под номером 13.

Сверкающие седла Warner Bros.

"Сверкающие сёдла" широко признаются одной из самых влиятельных комедий в истории кино. Этот абсурдистский фильм, постоянно ломающий "четвёртую стену" (невидимый экран между актерами и зрителями) и нарушающий привычные границы дозволенного, высмеивал американский расизм и предрассудки, пародировал расистские штампы и иронизировал над самим Голливудом.

При этом, несмотря на весь свой антирасистский посыл, с годами фильм не раз становился предметом споров, в том числе из-за обилия расистской лексики. Брукс в интервью BBC Radio 4 утверждал, что культура "политкорректности" стала "смертью комедии" и что такой фильм, как "Сверкающие сёдла", "никогда бы не получил зеленый свет в нынешней политической обстановке".

"Сверкающие сёдла" еще в 2006 году был включен в Национальный реестр фильмов США и признан Библиотекой Конгресса "культурно, исторически или эстетически значимым".

В число кинохитов Мэла Брукса входят также экранизация "Двенадцати стульев", "Всемирная история. Часть первая" и "Робин Гуд: мужчины в трико".

Причем, даже отпраздновав столетний юбилей, Брукс не уходит на покой. Сейчас он продюсирует долгожданное фанатами продолжение сатирической пародии на "Звездные войны" - "Космические яйца", которую сам же написал и поставил.

"Космические яйца 2" должны выйти в прокат в следующем году.