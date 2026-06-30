В парламент подан законопроект №15358, который предлагает ввести административную ответственность для водителей, чьи авто и мотоциклы намеренно превышают допустимый уровень шума.

Об этом у себя в соцсетях сообщил один из его авторов Ярослав Железняк, народный депутат от партии "Голос".

"Это уже не просто вопрос комфорта. Во время войны такие звуки часто похожи на дроны. Граждане и дети пугаются, ветераны могут получать ПТСР-триггеры, а ПВО и полиция отвлекаются от реальных угроз. Я уже не говорю о том, что ночью спать с открытым окном почти невозможно живущим рядом с большими улицами", — объяснил депутат.

Что предлагает законопроект?

отдельная ответственность за превышение допустимого уровня шума транспорта

штрафы в мирное время: 8500 грн (500 необлагаемых минимумов доходов граждан, НМДГ), повторно — 17 000 грн (100 НМДГ)

во время военного положения: первый раз — 17 000 грн, повторно — 34 000 грн;

за повторное нарушение во время войны — обязательное лишение прав на 3-6 месяцев

Кроме того, Министерство здравоохранения и профильное министерство должны установить четкие шумовые нормы, отдельно для ночи с 22:00 до 08:00

"Это не о "запретить ездить". Это о безопасности, уважении к людям и нормальных правилах во время войны. Я искренне не понимаю, как у человека хватило ума купить себе авто за 100+ тыс долларов, переоборудовать его и не хватает хоть чуть-чуть интеллекта, чтобы оценить как такие "гонки" и рев на весь район воспринимаются во время войны", — отмечает Железяк.

После принятия закона, предупреждает депутат, те, кто захотят "пореветь", могут ехать за город или на трек, а в населенном пункте правила должны быть для всех.

Отметим, что очень похожий законопроект Железняк вносил в Верховную Раду еще в июле 2023 года, предлагая наказывать нерадивых мото- и автовладельцев за превышение уровня шума. После получения законопроекта парламентом о его дальнейшей судьбе неизвестно уже три года.

Напомним, в Украине готовят систему штрафных баллов для водителей за нарушение правил дорожного движения. Если в течение 365 дней водитель наберет 15 баллов, его водительское удостоверение будет приостановлено.

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