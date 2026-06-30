 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

Спроба "продажу" санкцій РНБО на чолі з нардепом: антикорупціонери завершили розслідування

Категория: Новини / Статті

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Антикоррупционные органы завершили расследование по делу преступной группы, которую, по данным следствия, возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

Источник: НАБУ, САП, УП

Детали: Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины. Согласно фабуле дела и данным УП, речь идет о Скороход.

Как установило следствие, участники группы предложили бизнесмену за $250 тысяч организовать введение санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении компании-конкурента.

Деньги обещали передать членам Совета национальной безопасности и обороны Украины в качестве платы за санкционное решение.

Для маскировки сделки и гарантии расчета представителю компании велели написать расписку о якобы заимствовании средств.

Полный доступ к материалам. Отменить можно в любой момент.

После получения 125 тысяч долларов "заказчика" заверили, что эту часть передадут должностным лицам СНБО. На самом же деле деньги остались у злоумышленников, ведь они не смогли найти человека, который бы согласился совершить незаконные действия.

Предыстория:

  • Утром 5 декабря 2025 года стало известно, что Служба безопасности Украины, НАБУ и САП разоблачили в Киеве организованную преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины от партии "За майбутнє" Анна Скороход.
  • Нардепа Скороход обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию- конкурента.
  • Скороход подтвердила информацию об обысках в своем доме и назвала их "прямым давлением на оппозицию".
  • В Национальном антикоррупционном бюро опубликовало видео с общением нардепа "За майбутнє" Анны Скороход с мужчиной, у которого она требует деньги и угрожает.
  • Позже Скороход заявила об "откровенной фальсификации" со стороны правоохранителей. На суде Скороход заявила, что ее "обосрали" на всю страну".
  • 9 декабря суд избрал залог в размере более трех миллионов гривен для нардепа. 14 декабря адвокат заявил, что за народного депутата внесли залог "третьи лица".


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 