Антикоррупционные органы завершили расследование по делу преступной группы, которую, по данным следствия, возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

Источник: НАБУ, САП, УП

Детали: Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины. Согласно фабуле дела и данным УП, речь идет о Скороход.

Как установило следствие, участники группы предложили бизнесмену за $250 тысяч организовать введение санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении компании-конкурента.

Деньги обещали передать членам Совета национальной безопасности и обороны Украины в качестве платы за санкционное решение.

Для маскировки сделки и гарантии расчета представителю компании велели написать расписку о якобы заимствовании средств.

Полный доступ к материалам. Отменить можно в любой момент.

После получения 125 тысяч долларов "заказчика" заверили, что эту часть передадут должностным лицам СНБО. На самом же деле деньги остались у злоумышленников, ведь они не смогли найти человека, который бы согласился совершить незаконные действия.

Предыстория:

Утром 5 декабря 2025 года стало известно, что Служба безопасности Украины, НАБУ и САП разоблачили в Киеве организованную преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины от партии "За майбутнє" Анна Скороход.

Нардепа Скороход обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию- конкурента.

Скороход подтвердила информацию об обысках в своем доме и назвала их "прямым давлением на оппозицию".

В Национальном антикоррупционном бюро опубликовало видео с общением нардепа "За майбутнє" Анны Скороход с мужчиной, у которого она требует деньги и угрожает.

Позже Скороход заявила об "откровенной фальсификации" со стороны правоохранителей. На суде Скороход заявила, что ее "обосрали" на всю страну".

9 декабря суд избрал залог в размере более трех миллионов гривен для нардепа. 14 декабря адвокат заявил, что за народного депутата внесли залог "третьи лица".





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