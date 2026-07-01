

Первый спор возник вокруг строительства жилого комплекса на улице Фонтанская дорога, 6, кадастровый номер участка 511013 7300:51:010:0026. По этому адресу между Третьей и Четвертой станциями Фонтана расположен жилой комплекс Derby Style. Там сдан один дом, еще два стоят в очереди. Один, по информации сервиса “ЛУН”, должны ввести в эксплуатацию в этом году, другой – в следующем.



Разрешение на строительство компания “Ханбер” получила в декабре 2018 года, и первое здание ввела в эксплуатацию в апреле 2021 года. В состав комплекса вошли сам жилой дом, подземный паркинг, коммерческие помещения, а также СТО с магазином сопутствующих товаров.



По версии прокуратуры, застройщик не выполнил установленную законом обязанность по уплате паевого участия в бюджет города. Этот взнос отменили с первого января 2020 года. Однако Верховный суд указал, что для старых строек действует переходный порядок.



Суд первой инстанции частично поддержал требования прокуратуры и взыскал около 2,17 миллиона гривен. Однако апелляционный суд полностью отказал в иске, посчитав, что СТО является объектом социальной инфраструктуры, а значит застройщик освобождается от обязанности платить паевой взнос.



Верховный суд с таким выводом не согласился. Коллегия указала, что станция технического обслуживания с магазином относится к объектам дорожного сервиса, а не социальной инфраструктуры. Кроме того, Верховный суд напомнил, что отсутствие договора о паевом участии само по себе не освобождает застройщика от обязанности перечислить средства в местный бюджет.



Поскольку ни первая, ни апелляционная инстанции не исследовали все обстоятельства дела должным образом и допустили ошибки в применении законодательства, Верховный суд отменил предыдущие решения судов. Дело направлено на новое рассмотрение в Хозяйственный суд области. Заседания не раз переносили, пока что ближайшее назначено на второе июля.



В другом деле речь идет о 9,6 млн грн паевого участия за строительство ЖК Manhattan. Он расположен между Люстдорфской дорогой и Филатова, кадастровый номер участка 511013 6900:10:001:0001.



Застройщик “Ханбер-Трейд” заявил, что освобожден от уплаты паевого участия, поскольку там предусмотрено строительство объекта социальной инфраструктуры – детского сада. Кроме того, ответчик ссылался на работу медицинского центра на территории ЖК.



Эти доводы легли в основу решений первой и апелляционной инстанций. Суды решили, что наличие садика в проекте уже освобождает компанию от обязанности платить паевой взнос.



Верховный суд с этим не согласился. Он указал, что нижестоящие инстанции фактически смешали две разные нормы закона. Первая освобождает от уплаты паевого участия при строительстве самих зданий учебных, медицинских, культурных и других социальных учреждений. Вторая касается случаев, когда одновременно с основным объектом на том же земельном участке строится отдельный объект социальной инфраструктуры.



Верховный суд добавил, что наличие медицинского центра также требует правовой оценки. Сам по себе факт размещения клиники в помещении комплекса не означает, что застройщик возвел объект социальной инфраструктуры в понимании закона. Теперь решение заново будет принимать Юго-западный апелляционный хозяйственный суд. Заседание также назначено на второе июля.



А у владельца компании-застройщика еще в начале года появились большие проблемы. Фирма Гердаса Дубрицкаса “Пивденбуд Инвест” задолжала миллионы долларов и была начата процедура банкротства. Дубрицкас стоит за девелоперской компанией Graf Development. О бизнесмене писали, что он еще в 2022 году покинул Украину и обосновался в Испании.





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