Согласно финансовой отчетности, обнародованной во вторник, Дональд Трамп заработал в прошлом году более 1,16 млрд долларов от продажи криптовалюты и роялти за мем-монеты после возвращения на пост президента США.

Об этом сообщает Financial Times.

Президент США заработал 526,8 млн долларов на продаже токенов своей семейной криптовалютной компании World Liberty Financial и задекларировал доход в размере 635 млн долларов в виде роялти по лицензионному соглашению с компанией "Celebration Coins".

Согласно обнародованным данным, Трамп по-прежнему владеет 15,75 млрд токенов World Liberty Financial, стоимость которых составляет около 900 млн долларов, несмотря на резкое падение курса в течение прошлого года.

Эти данные также свидетельствуют о том, что он по-прежнему владеет значительными объемами других криптовалют. Из документов следует, что он получил более 33 млн долларов от продаж World Liberty Financial в биткоинах и более 150 млн долларов через блокчейн Ethereum.

Ежегодная отчетность, требуемая законом и публикуемая Управлением по вопросам правительственной этики, вызовет новые вопросы относительно конфликта интересов в администрации Трампа. Документы также свидетельствуют о масштабных операциях с американскими акциями.

Годовой отчет за 2025 год продемонстрировал масштабы участия президента в криптовалютной отрасли, поскольку его администрация отменила ограничения, введенные при Байдене, и прекратила судебные иски против некоторых крупнейших компаний этого сектора.

Согласно представленным документам, компания Meta выделила 24,5 млн долларов на проект президентской библиотеки Трампа.

Компания Alphabet (Google) перечислила 22 млн долларов в фонд "Trust for the National Mall", который направляет корпоративные пожертвования на строительство нового бального зала в Восточном крыле Белого дома.

Телеканалы CBS и ABC выплатили по 16 млн долларов на библиотеку Трампа. Иск против Twitter и его основателя Джека Дорси принес Трампу ещё 8 млн долларов.

Согласно обнародованной информации, Трамп также получил доходы от лицензионных платежей, в частности 4,7 млн долларов роялти за часы Trump, 1,9 млн долларов за иллюстрированную книгу "Save America", 591 000 долларов за фотоальбом "Letters to Trump", 208 486 долларов за Библию певца Ли Гринвуда, 67 634 доллара за кроссовки и духи, а также 35 920 долларов за гитару с номером "45".

Напомним:

Президент США Дональд Трамп приобрел облигации Netflix на сумму более 1,1 миллиона долларов за последние три месяца, когда гигант стриминговых услуг безуспешно боролся с Paramount Skydance за приобретение Warner Bros Discovery.





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