«Незворотне втілення хибних спогадів»: в Одесі відкриється виставка Дмитра Святкіна

4 липня о 17:00 у галереї #ARTODESSA Літнього театру Міського саду відбудеться відкриття персональної виставки живопису та графіки Дмитра Святкіна «Незворотне втілення хибних спогадів».

Дмитро Святкін — відомий графік, живописець, дизайнер та художник-постановник Одеської кіностудії, чия творчість вирізняється поєднанням філософської глибини, символізму та безмежної авторської фантазії. Нова експозиція представляє різнопланові роботи, створені в різні періоди життя митця, серед яких є й твори, написані ще в середині 1980-х років.

Особливе місце на виставці займає авторська графіка — жанр, який сьогодні зустрічається не так часто, проте й досі вражає силою художнього висловлювання. Поряд із нею представлені живописні полотна, що відкривають глядачеві багатошаровий світ образів, алегорій і прихованих сенсів.

У картинах Дмитра Святкіна реальність органічно переплітається з фантазією. Акула, що ширяє над містом, загадковий персонаж, схожий на прибульця, містична алея, рудий кіт чи хлопчик, який весело тікає від морської хвилі, — кожен сюжет стає своєрідною притчею, що спонукає до роздумів і власних інтерпретацій. За зовнішньою незвичністю образів приховується романтична поетика, ностальгія за минулим і тонке осмислення людської пам'яті.

Назва експозиції — «Незворотне втілення хибних спогадів» — ніби запрошує відвідувачів замислитися над природою пам'яті, уяви та часу. Роботи художника відкривають двері у дивовижний світ, де звичні закони перестають діяти, а мистецтво перетворюється на мову символів і емоцій.

Як зазначає арт-оглядачка Катерина Піменова, уважний погляд на персонажів і образи, створені майстром, дозволяє відкрити приховані узагальнення та глибші смисли, втілені у незвичайних сюжетах. Саме ця багатозначність робить творчість Дмитра Святкіна захопливою як для поціновувачів сучасного мистецтва, так і для тих, хто лише відкриває для себе світ авторської графіки та живопису.

Організатори запрошують усіх охочих відвідати відкриття виставки та поринути у загадковий художній простір, де спогади набувають нових форм, а фантазія не знає жодних меж.