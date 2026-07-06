Лише два "повних" 200-бальники: як пройшла основна сесія НМТ і скільки людей не подолали поріг

У 2026 році 14,8% учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) не подолали прохідний поріг хоча б з одного предмету.

Про це свідчать підсумки основної сесії, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти та Міністерстві освіти і науки.

Водночас максимальні 200 балів хоча б з одного предмета отримали понад 3,6 тисячі майбутніх вступників. Максимальні бали з усіх чотирьох предметів отримали лише двоє.

Як відбувалося НМТ і скільки учасників взяло в ньому участь?

Цьогоріч модель іспиту не змінювалася, а повторювала ту, за якою тест проводили впродовж останніх трьох років. Учасники складали чотири предмети, три з яких були обов’язковими — українська мова, математика та історія України.

Усі предмети майбутні абітурієнти складали в один день у два етапи — 120 хвилин на завдання з української мови та математики, і ще стільки ж часу — на тести з історії України та предмета на вибір. Між етапами учасники мали 20-хвилинну перерву.

Загалом за 17 днів проведення НМТ тест склали понад 325 тисячі людей — це понад 91% від тих, хто реєструвався для участі. Організатори зауважили, що у 2026 році кількість учасників зросла. Для порівняння, торік в основній сесії взяли участь понад 289 тисяч українців, а у 2024-му — 283 тисячі.

«Цьогоріч для участі в НМТ зареєструвалася найбільша кількість учасників і учасниць за останні п’ять років.

У 2026 році для участі в НМТ (на основну й додаткову сесії) зареєструвалися майже 360 тисяч учасників і учасниць. Порівняно з минулим роком приріст тих, хто зареєструвався до участі в НМТ у 2026 році, становить приблизно 15%», — додали в МОН.

У відомстві пояснюють, що цьогоріч більше українців зареєструвалися для участі в тестуванні через приріст випускників минулих років, які вирішили вступати до вишів у 2026 році.

Скільки учасників подолали поріг НМТ і за який предмет найчастіше отримували 200 балів?

Цьогоріч поріг із чотирьох предметів подолали 85% учасників.

«Цей відсоток тримається на одному рівні, без жодних аномалій — наприклад, у 2025 році таких було 250 482 (86,47%), у 2024 році — 242 554 (85,60%)», — пояснили в УЦОЯО.

Не набрали достатньої кількості балів для подолання порогу хоча б з одного предмета 14,8% учасників, що дещо більше, ніж у минулі роки. Зокрема, в 2025 році таких було 13,5%, а роком раніше — 14,4%.

При цьому показники були дещо кращими серед учасників, які закінчили школу у 2026 році — поріг не подолали 13%.

Максимальну кількість балів хоча б з одного предмета отримав 3671 учасник, за два — 259, а за три — 28. Два майбутні вступники отримали 200 балів з усіх чотирьох частин.

Найбільше двохсотбальників було серед тих, хто правильно виконав усі завдання з англійської мови — 2164.

З інших предметів максимальний бал отримало менше людей:

математика — 1145 учасників;

історія України — 364;

українська мова — 266;

українська література — 175;

фізика — 51;

біологія — 41;

німецька мова — 36;

хімія — 27;

географія — 6;

іспанська мова — 5;

французька мова — 1.

Найпопулярнішою серед додаткових предметів традиційно була англійська мова — її обрав майже кожний третій майбутній абітурієнт (31,5%). Географія майже наздогнала цей предмет — її цьогоріч складали 31,2% учасників.

Крім того, популярним вибором були біологія (21,2%) та українська література (10,9%).

«На території України географія навіть випередила англійську мову за кількістю охочих складати цей предмет. Найчастіше її обирали випускники минулих років», — кажуть у МОН.

У НМТ 2026 року взяли участь українці від 15 до понад 40 років, але здебільшого це були 17-річні випускники шкіл.

«Наведені статистичні дані не є остаточними, оскільки свої результати ще не продемонстрували учасники додаткової сесії, яка триватиме з 17 до 24 липня», — наголосили в УЦОЯО.

Раніше Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликав уряд та МОН знизити граничний бал для конкурсного відбору до вишів із 150 до 130.

У відомстві відповіли, що зниження балу для вступу на окремі спеціальності потребує фахової оцінки, а вступна кампанія має бути ситуативною.

Також міністр Оксен Лісовий не підтримав ініціативу народних депутатів — зменшити кількість обов’язкових предметів, зробивши математику вибірковою.