Помилка з математики важить більше, ніж з історії: як рахують результати НМТ для різних предметів

У соцмережах майбутні абітурієнти та їхні батьки активно обговорюють переведення результатів національного предметного тесту (НМТ) у 200-бальну шкалу.

Вони скаржаться через нібито несправедливість оцінювання, адже залежно від предмета за однакову кількість правильних відповідей можна отримати різні бали.

Наприклад, "ціна" однієї помилки з української мови – 5 балів, з математики – 6, з історії – 3, а з іноземної мови – 9. Крім того, навіть кожна наступна помилка в межах одного предмета має різну вагу.

У Міністерстві освіти і науки у відповідь на запит "УП. Життя" розповіли, що для кожного предмета існує власна 200-бальна шкала, на яку впливають багато факторів.

НМТ не містить завдань відкритої форми з розгорнутими відповідями, тому відразу після проходження тесту учасники можуть побачити кількість набраних правильних відповідей з кожного предмета – це тестові бали.

Їх оцінюють за спеціальними схемами нарахування, які подібні до тих, що використовували для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Вони визначають, скільки балів учасники можуть отримати за окремі типи питань.

Наприклад, за завдання зі встановлення послідовності на НМТ з історії України можуть нарахувати максимум три бали. Якщо учасник правильно вказав першу й останню відповідь, то йому зарахують два.

А на питання з короткою письмовою відповіддю на математиці можна отримати або два бали, або жодного.





, потрібно отримати, пояснюють у МОН. Виняток становлять тести з української мови та історії України, для яких вимагають щонайменше 15% та ще один тестовий бал.

Кількість завдань для кожного предмета відрізняється, також існують відмінні підходи до оцінювання їхніх різних типів.

"Зокрема, тести з української мови, історії України, української літератури, біології, географії містять по 30 завдань, із математики й фізики – по 22 завдання, із хімії – 24 задання, а з іноземних мов – по 32 завдання.

Для прикладу, щоб отримати максимальні 200 балів за рейтинговою шкалою з англійської мови, потрібно набрати 32 тестових бали, а з історії України – 54, з математики – 32 тестових бали", – додають у відомстві.

Через це логіка переведення результатів НМТ у 200-бальну шкалу залежить від:

предмета;

максимально можливої кількості тестових балів;

порогу "склав/не склав";

того, в якій частині таблиці опиняється конкретний результат.

Раніше директорка українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла, що найстаршій учасниці, яка зареєструвалася на екзамен, понад 70 років.





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