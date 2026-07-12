Президент Владимир Зеленский заявил, что руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, решению Ставки верховного главнокомандующего и должностным инструкциям, допустив размещение склада боеприпасов в Вишневом, где после обстрела со стороны РФ произошли масштабные разрушения.

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что заслушал подробные доклады о ситуации в Вишневом и что СБУ и Офис генпрокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии.

Прямая речь: "Сегодня генерал-майор СБУ Поклад доложил о первых результатах: кто и на каких должностях в "Укроборонпроме" допустил, к сожалению, что склады с оружием находились в Вишневом. Прямой запрет на это — и нормами закона, и решением Ставки — всё это было нарушено. Конкретные должностные лица известны, и позиция государства — каждый из них должен быть привлечён к справедливой ответственности…

Руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению Ставки и должностным инструкциям. Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за безопасность. Есть также другие должностные лица, чьи действия и решения тоже будут проанализированы".

Детали: Зеленский подчеркнул, что СБУ и другие правоохранительные органы должны проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятия на своём уровне должен гарантировать, чтобы подобные трагедии не повторялись.

"В Украине есть надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов — все это определено таким образом, чтобы рядом не было жилых домов. А восстановление разрушенного должно происходить быстрее, это касается не только Вишневого. Конечно, многое зависит от качества работы в общинах и в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. В ближайшее время будут приняты решения", — анонсировал он.

Зеленский также отметил, что подробно обсуждал со своими собеседниками будущее "Укроборонпрома".

"Структура большая, в нее входят десятки предприятий, одно из которых разместило тот склад в Вишневом. Конечно, внутренние процессы в структуре "Укроборонпрома" по контролю за деятельностью предприятий и директоров должны быть более строгими", – добавил президент.