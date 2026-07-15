В результате российских атак на Черноморский морской порт компания "Кернел" была вынуждена приостановить операционную деятельность терминалов.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Кернел".

"В ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 июля 2026 года порт Черноморска подвергся массированным атакам. Портовые активы "Кернел" также понесли тяжелые удары. Атаки привели к значительным разрушениям и вынужденной приостановке операционной деятельности терминалов", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждено оборудование для погрузки и разгрузки, инфраструктура терминалов, а также линии электроподключения.

Разрушены и повреждены силосы для зерна и емкости для подсолнечного масла, что привело к блокировке, а также просыпанию и потере качества около 45 тыс. тонн пшеницы и 9 тыс. тонн подсолнечного масла.

В компании отметили, что благодаря мерам безопасности пострадавших среди сотрудников нет.

В настоящее время проводится полная техническая оценка ущерба, объема потерянного зерна и необходимых капитальных затрат.

"Сроки возобновления работы портовых мощностей будут зависеть от завершения работ по ликвидации последствий и выводов инженерного аудита", — сообщает "Кернел".

"Целенаправленные удары по портовой инфраструктуре представляют прямую угрозу не только для глобальной продовольственной безопасности, но и для безопасности международного судоходства. В частности, под ударом оказываются суда под флагом Китая и других стран, которые на момент атак находятся в порту на погрузке", — добавили в компании.

Напомним:

Утром 13 июля российские захватчики атаковали Одессу, зафиксированы попадания по транспортной инфраструктуре.

Ранее в ночь на 5 июня в результате российской атаки БПЛА по Одесской области был поврежден терминал "Кернел" в порту Черноморск.

Ранее 19 мая во время ночной атаки российских беспилотников в Хмельницкой области был повреждён элеваторный комплекс компании "Кернел".

В ночь на 3 мая российские дроны атаковали портовую инфраструктуру Черноморска в Одесской области и повредили терминал "Кернел" по перевалке растительного масла.

В августе 2024 года завод по переработке масличных культур одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Кернел" на западе Украины был поврежён в результате атаки беспилотника, осуществлённой Россией.