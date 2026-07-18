Суфлер Трампа заробив понад $100 000 на ставках щодо його промов – ABC News

Оператор телесуфлера Білого дому Габріель Перес міг заробити понад 100 тисяч доларів ставками на платформі прогнозів Kalshi щодо змісту промов президента Дональда Трампа. Про це повідомляє ABC News.

Як інформують співрозмовники видання, йдеться про ринок Mentions на платформі Kalshi, де користувачі можуть робити ставки на те, чи пролунають у публічному виступі певні слова, фрази або теми. В Kalshi заявили, що саме їхня система моніторингу виявила підозрілу активність і передала інформацію регулятору.

"Наша команда нагляду оперативно виявила та передала підозрілі угоди Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Ми співпрацюємо з регулятором і допомагаємо в розслідуванні", – заявив представник платформи Боббі Денолт.

Перес зробив ставки на більш ніж десяток виступів Трампа протягом трьох місяців. Серед них – звернення до Конгресу, виступ на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та промова під час вручення Медалі Пошани. Пізніше, у березні, Білий дім розіслав співробітникам внутрішню пам'ятку із забороною використовувати непублічну інформацію для ставок на прогнозних ринках.

Чоловік працював оператором телесуфлера Трампа з часів першої президентської кампанії у 2016 році. За словами джерел, саме Перес одним з останніх бачить фінальні версії його промов та нерідко вносить зміни, продиктовані самим президентом. Раніше він уже потрапляв у поле зору Конгресу та федеральних слідчих через зміни, внесені до тексту виступу Трампа напередодні подій 6 січня 2021 року, коли відбувся штурм Капітолія.

"Коли виходиш сюди, завжди ризикуєш. Особливо я, тому що приблизно у 80% випадків відходжу від телесуфлера", – говорив Трамп під час виступу перед Економічним клубом Детройта у січні. На цю промову Перес також нібито робив ставки.

Слідчі також виявили випадки, коли Перес скасовував або змінював певні ставки просто посеред промови, якщо Трамп пропускав частину, яка містила слово, на яке він раніше поставив. Нині чоловік веде перемовини з CFTC щодо врегулювання справи: угода передбачатиме повернення незаконно отриманого прибутку та зобов'язання не здійснювати подібних ставок у майбутньому.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що оператора відправили у неоплачувану відпустку. При цьому Трамп нібито назвав ситуацію "ганьбою" і особисто ухвалив це рішення.

За останні місяці Міністерство юстиції США порушило дві гучні справи про інсайдерську торгівлю на прогнозних ринках: одна стосується військовослужбовця, який нібито робив ставки на захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, інша – співробітника Google, який, за версією слідства, використовував внутрішні дані про пошукові запити користувачів. Обидва не визнали своєї провини.