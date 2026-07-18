В ходе заседания рабочей группы Совета ЕС 17 июля Венгрия не поддержала начало процедуры открытия кластеров № 2 и № 3 для Украины и согласилась только на кластер № 3 для Молдовы. Из-за возражений других стран ЕС решение принято не было.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на собственные источники в ЕС

Детали: Венгрия согласилась начать процесс открытия кластера №3 для Молдовы, но не поддержала его открытие для Украины, в результате чего открытие кластеров заблокировано для обоих государств.

"Сегодня COELA обсуждала результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы с тем, чтобы утвердить их и направить обоим государствам официальные письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам. Но Венгрия дала зеленый свет только отправке письма Молдове относительно кластера №3", — рассказал один из собеседников "Европейской правды".

Однако ряд представителей других государств ЕС выступили против такого разделения Украины и Молдовы в переговорах о вступлении и не поддержали этот вариант.

В результате, из-за отсутствия консенсуса, было решено вернуться к вопросу утверждения результатов скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы на следующем заседании COELA в среду, 22 июля.

Стоит отметить, что 22 июля — последнее заседание Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) перед летними каникулами.

Первая встреча экспертов по вопросам расширения в Брюсселе после летних каникул запланирована на 1 сентября.