Во время сильной жары в конце июня во французском регионе Иль-де-Франс умерли почти 3 тысячи человек, что более чем вдвое превышает обычный уровень смертности.

Источник: Le Monde со ссылкой на данные Национального агентства общественного здравоохранения Франции

Дословно: "В период с 22 по 28 июня в регионе Иль-де-Франс на фоне волны жары наблюдалась очень высокая избыточная смертность".

Детали: По данным агентства, в течение этой недели в регионе умерли около 3 тысяч человек. Число смертей превысило ожидаемый в обычных условиях показатель на 122%.

Эти данные являются самой точной на сегодняшний день оценкой последствий июньской жары для здоровья населения в Парижском регионе. По интенсивности эта волна жары превзошла даже рекордную жару 2003 года, которая до сих пор считалась беспрецедентной.

В начале июля Santé publique France предварительно оценивала избыточную смертность во время волны жары в более чем 2 тысячи случаев по всей Франции. Тогда речь шла о росте примерно на 30% в масштабах страны и более чем на 62% в Иль-де-Франс, однако эти расчеты основывались исключительно на электронных свидетельствах о смерти.

Как пояснили французские специалисты, последствия волны жары не ограничиваются непосредственными случаями обезвоживания или гипертермии, поскольку ухудшение состояния здоровья, вызванное высокими температурами, может проявиться через несколько дней.