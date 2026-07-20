Trump Media & Technology Group обсуждала плату до 100 тысяч долларов в месяц за более быстрый доступ к публикациям президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами компании с потенциальными покупателями сервиса Truth API.

Сервис должен был предоставлять трейдерам и инвесторам сверхбыстрый поток данных с платформы. Для торговых компаний и хедж-фондов даже несколько миллисекунд могут иметь значение при реагировании на заявления Трампа, которые нередко вызывают резкие колебания на мировых рынках.

Объявление о запуске API вызвало негативную реакцию на Уолл-стрит из-за перспективы платить компании, связанной с президентом, за более быстрый доступ к потенциально рыночной информации.

"Люди будут платить, потому что им придётся. Если ты отстаёшь с этой новостью, тебя раздавят", — заявил FT руководитель одного из хедж-фондов.

Контрольный пакет TMTG, владеющей Truth Social, принадлежит семье Трампа. Компания не ответила на запросы издания о комментарии.

По данным финансовых деклараций президента, в 2025 году Трамп заработал более $2 млрд, преимущественно благодаря криптовалютным проектам.