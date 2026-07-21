«Сентравіс» зупиняє завод в Ужгороді через нові квоти ЄС

Український виробник безшовних нержавіючих труб «Сентравіс» з 1 вересня законсервує виробничий майданчик в Ужгороді, орієнтований переважно на європейських замовників. Про це повідомила пресслужба компанії 20 липня.

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Причиною стало рішення Євросоюзу, який у червні запровадив квоту на українські безшовні нержавіючі труби в обсязі 6524 тонни. Для порівняння, торік Україна поставила до ЄС 11 306 тонн такої продукції – тобто нова квота вдвічі менша за минулорічний обсяг експорту.

«Фактично одним регуляторним рішенням для нас закрили майже половину європейського ринку. Наслідки цього рішення можуть бути надзвичайно болісними як для компанії, так і для української економіки», – прокоментував виконавчий директор «Сентравісу» Юрій Атанасов.

Ужгородський цех запрацював на початку 2023 року. Як повідомляла міська рада Ужгорода, на підприємстві створили близько 100 робочих місць.

Атанасов зазначив, що нові торговельні обмеження помітно позначаться на виробничих показниках компанії у другій половині року. За його словами, ринок безшовних нержавіючих труб є доволі консервативним, тому пошук нових клієнтів в інших регіонах вимагатиме часу.

Компанія розраховує компенсувати втрати за рахунок диверсифікації – активнішої роботи на ринках США, Латинської Америки та Близького Сходу.

Окремо керівник звернув увагу на безпекову ситуацію в Нікополі, де розташоване основне виробництво «Сентравісу»: вона залишається напруженою, і найближчим часом суттєвого покращення не очікується.

Попри ці труднощі, у першому півріччі 2026 року компанія показала зростання. Виробництво збільшилося на 6,6% – з 67 700 до 72 200 тонн, а експортна виручка зросла на 15% – з 2,56 млрд до 2,94 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Контекст

30 червня Європейська комісія оприлюднила розподіл тарифних квот на імпорт сталі в рамках нового регламенту, який набув чинності з 1 липня. Україна отримала окремі безмитні квоти на 9 категорій сталевої продукції – все, що перевищує ці обсяги, обкладатиметься 50%-м митом.

Нові обмеження накладаються на й так складну динаміку українського сталевого експорту. За даними GMK Center, у січні–лютому 2026 року постачання довгого прокату з України до ЄС впали на 64% порівняно з аналогічним періодом 2025-го, а загальний експорт сталі скоротився на 14% у річному вимірі.

Ще жорсткіший удар галузь отримала раніше через вуглецевий механізм CBAM. Найбільший металургійний комбінат країни «АрселорМіттал Кривий Ріг» повністю припинив постачання продукції на ринок ЄС – цей режим почав діяти для українських виробників з 1 січня 2026 року без жодного перехідного періоду чи винятків.

«Для нас закрився ринок, який ми будували з нуля протягом 3 років», – заявив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо під час круглого столу GMK Center «Вплив CBAM на економіку та ГМК України 2026–2030». За його словами, наслідки запровадження CBAM уже призвели до скорочення щонайменше 3400 працівників і стали одним із ключових факторів, що зумовили таке рішення.