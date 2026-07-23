В штате японской ИТ-компании Qnote числятся 12 кошек. Эти пушистые питомцы не пишут код и не разрабатывают продукты, но вдохновляют сотрудников на работу и помогают им быть более продуктивными.

Японская ИТ-компания Qnote стала известна во всем мире благодаря внедрению нестандартного подхода к организации рабочего пространства. О ноу-хау из этой страны пишет портал Indiatimes.

По информации источника издания, сотрудники уже более 20 лет делят офис компании с котами, которые не выполняют никакой тяжелой работы, а просто живут своей жизнью. Также известно, что пушистых "работников" содержат в полном обеспечении для снижения стресса сотрудников.

Стало известно, что у каждого кота есть свой профиль на официальном сайте компании, где размещены его фотографии, краткое описание характера и даже символическая должность.

В свою очередь представители компании Qnote шутят, что все пушистики работают в отделе продаж и имеют собственные корпоративные звания.