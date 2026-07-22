Женская теннисная ассоциация WTA обяжет всех теннисисток пройти однократное генетическое тестирование на определение пола для участия в турнирах под её эгидой.

Об этом сообщает ВВС.

В последней редакции правил допуска женщин к соревнованиям, которая вступит в силу 21 июля, от теннисисток потребуется предоставить мазок из щеки, образец крови или слюны для анализа на наличие гена SRY, который является частью Y-хромосомы и обусловливает развитие мужских половых признаков.

Теннисистки будут проходить тестирование один раз в жизни, и только отрицательный результат, указывающий на отсутствие гена, позволит им участвовать в турнирах WTA. В случае положительного результата теста игроки пройдут дополнительное медицинское обследование, прежде чем им будет разрешено играть.

Новая политика также требует от игроков подписать документ, в котором говорится, что в случае отказа от тестирования к ним могут быть применены дисциплинарные санкции.

На данный момент нет сведений о том, что на каком-либо уровне профессионального тенниса выступают трансгендерные женщины. Трансгендерная теннисистка Рене Ричардс выступала в женском профессиональном туре с 1977 по 1981 год.

Напомним, что 20 июля в обновлённом рейтинге WTA две украинские теннисистки установили личные рекорды.