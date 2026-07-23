В Украине зарегистрировали электронную петицию, в которой предлагается существенно изменить работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Её автор призывает сократить штат ТЦК как минимум на 50%, а часть военнослужащих, которые сейчас работают в этих структурах, перевести в подразделения Сил обороны.

Как сообщает Telegram-канал "Военная правовая помощь" со ссылкой на петицию №41/010314-26эп, обращение адресовано Кабинету министров Украины. В документе предлагается поручить Министерству обороны провести всестороннюю проверку работы ТЦК и СП, в частности оценить численность личного состава, функциональные обязанности, кадровый состав, фактическую нагрузку сотрудников и использование служебного транспорта.

В тексте петиции автор отмечает, что в последние годы в обществе накопилось немало претензий к деятельности территориальных центров комплектования. По его мнению, значительная часть украинцев не доверяет этой системе, считая её недостаточно открытой и контролируемой. Именно поэтому, как говорится в обращении, ТЦК нуждаются в комплексном реформировании, а государственные ресурсы — в более эффективном использовании в условиях полномасштабной войны.

Прежде всего предлагается провести полный аудит всех территориальных центров комплектования. Проверка должна охватить не только численность сотрудников, но и их должности, военно-учетные специальности, состояние здоровья, реальную служебную нагрузку и перечень выполняемых функций.

Одним из самых резонансных предложений является сокращение штатной численности ТЦК и СП как минимум вдвое. В то же время в документе подчеркивается, что речь не идет о ликвидации центров комплектования. Автор предлагает оставить только тот персонал, без которого невозможно обеспечить воинский учет, оформление документов, медицинское сопровождение военнообязанных и социальную поддержку.

В соответствии с этой инициативой предлагается направить уволенных военнослужащих туда, где они могут принести наибольшую пользу для обороны страны. В зависимости от состояния здоровья, возраста, военной специальности и опыта они могли бы проходить службу в боевых, учебных, логистических, ремонтных, медицинских или других подразделениях Вооруженных сил Украины.

Отдельный раздел петиции посвящен служебному транспорту. Так, автор предлагает провести инвентаризацию автомобилей, находящихся в пользовании ТЦК, а машины, не задействованные в критически важной деятельности, передать воинским подразделениям для выполнения боевых задач, эвакуации, медицинского обеспечения или логистики. Кроме того, использование служебных автомобилей предлагается ограничить исключительно выполнением служебных обязанностей.

Среди прочих предложенных изменений:

введение обязательной ротации военнослужащих ТЦК, длительное время находящихся в тыловых структурах;

видеофиксация взаимодействия сотрудников с гражданами;

открытый механизм рассмотрения жалоб;

личная ответственность за превышение служебных полномочий;

а также прозрачный конкурсный отбор кадров в территориальные центры комплектования.

Более того, автор обращения подчеркивает, что целью петиции является не демонтаж системы мобилизации, а её совершенствование. По его мнению, реформа должна сделать работу ТЦК более прозрачной, повысить эффективность использования государственных ресурсов и укрепить доверие граждан к процессу мобилизации.

"Украине нужна сильная армия, но сильная армия невозможна без прозрачных правил, эффективного использования ресурсов и равной ответственности для всех", — говорится в тексте документа.

В то же время, как отмечает юридический канал, речь пока идет лишь об общественной инициативе. В частности, петиция не означает автоматического сокращения сотрудников ТЦК или введения предложенных изменений. Для этого необходимо, чтобы обращение набрало 25 тысяч голосов, после чего его должен рассмотреть Кабинет министров.

"Для реализации этой инициативы необходимы решения правительства и Министерства обороны, а при необходимости — изменения в нормативных актах", — уточняется в сообщении.

На момент публикации материала петиция № 41/010314-26эп собрала лишь 22 подписи из необходимых 25 тысяч.

Ранее эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов пояснял, что в будущем потребность в мобилизации могут частично снизить два направления — активная технологизация Вооруженных сил и привлечение иностранных добровольцев к службе.