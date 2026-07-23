ЄС затвердив участь Великої Британії у кредиті для України на €90 млрд

Європейський союз схвалив участь Великої Британії у програмі Ukraine Support Loan, яка передбачає виділення Україні кредиту на €90 млрд для фінансування найбільш нагальних потреб у 2026–2027 роках. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС від 22 липня.

Деталі

Рішення дозволяє Україні закуповувати оборонну продукцію не лише у виробників із країн Євросоюзу та інших держав Європейської економічної зони, а й у британських оборонних компаній.

Загальна структура позики залишається без змін: €60 млрд передбачено на оборонно-промислові потреби, ще €30 млрд – на пряму бюджетну підтримку України.

У червні Київ уже отримав перший транш у межах цієї програми на €7,1 млрд. Із них €3,2 млрд спрямували на бюджетні потреби, а близько €3,9 млрд – на закупівлю озброєння.

Участь Великої Британії стала можливою, оскільки країна виконала умови ЄС для залучення третіх держав до програми.

Зокрема, Лондон погодився зробити справедливий внесок у покриття витрат, пов’язаних із залученням позикових коштів, уклав із ЄС партнерство у сфері безпеки та оборони, а також продовжує надавати Україні значну військову й фінансову допомогу.

Водночас конкретний розмір внеску Великої Британії наразі не визначений. Він залежатиме не від фіксованої суми, а від обсягу контрактів, які отримають британські оборонні компанії в межах програми Ukraine Support Loan.

Контекст

Європейський союз 23 квітня погодив пакет фінансової підтримки для України на загальну суму €90 млрд на 2026–2027 роки. Із цієї суми €60 млрд передбачено на оборонні потреби – зокрема закупівлю та виробництво озброєння, а ще €30 млрд – на пряму бюджетну підтримку.

На початку травня Кабінет міністрів підготував зміни до державного бюджету з урахуванням очікуваних надходжень від ЄС. У 2026 році Україна розраховує отримати €45 млрд, із яких €31,8 млрд мають спрямувати на оборону та безпеку, а ще €13,2 млрд – на фінансування дефіциту держбюджету.

Найбільша частина видатків у запропонованих змінах – 1,37 трлн грн – передбачена на розвиток озброєння та військової техніки. Окремо закладені кошти на підтримку оборонно-промислового комплексу, модернізацію військової техніки та збільшення виробництва українського озброєння.

20 травня ЄС та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння, що остаточно відкрило шлях до реалізації макрофінансової частини кредиту обсягом €90 млрд.

Перший транш у межах програми Україна отримала 26 червня – Євросоюз перерахував €3,2 млрд макрофінансової допомоги.