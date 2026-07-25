Необходимо ввести льготную ставку НДС на товары первой необходимости и сдерживать цены на них.

Такое мнение высказал глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов во время общения с харьковчанами.

"Я считаю, что сегодня нужно поступить совсем иначе. Нужно снизить НДС на продукты первой необходимости, например, яйца и молоко, до 5%. Мы движемся в сторону Европы, а там НДС снижен. И тогда цены будут снижаться", — заявил Терехов.

По его словам, к нему регулярно обращаются пожилые горожане с вопросом, как прожить на пенсию в 5 тысяч гривен в месяц. Руководитель АМПГ подчеркнул, что когда людям не хватает средств на самую простую еду, государство не имеет права оставаться в стороне.

"Государство не должно самоустраняться. Необходимо регулировать цены на товары первой необходимости. Нужно сдерживать рост цен и вводить совершенно иную ставку НДС на основные продукты — хлеб, яйца, молочные продукты. Именно так это делают в Европе", — подчеркнул глава АПМГ.

Он также добавил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад будет и впредь поднимать перед новым правительством вопрос о ценах на товары первой необходимости.

"Мы постоянно говорим об этом. Пришло новое правительство — будем требовать от него конкретных решений. Я хочу, чтобы в Украине люди перестали бояться ценников. Чтобы, приходя на рынок, в магазин или супермаркет, они думали о том, что купить, а не о том, от чего отказаться", — подытожил Терехов.