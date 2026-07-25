Глобальная борьба за сжиженный природный газ угрожает подготовке Европы к зиме: учитывая сложности с судоходством через Ормузский пролив, Европа значительно отстает от привычного темпа накопления запасов, а азиатские покупатели быстро скупают доступные партии СПГ.

Об этом пишет Bloomberg.

Экономические последствия длительных сбоев могут быть значительными, поскольку энергетическая консалтинговая компания Baringa Partners оценивает, что рост цен на газ и электроэнергию может привести к сокращению экономики Великобритании и Европы в конце года, говорится в сообщении

Глобальная борьба за сжиженный природный газ грозит сорвать стратегию Европы откладывать зимние закупки до повторного открытия Ормузского пролива, пишет Bloomberg.

"Правительства и энергетические компании завершили прошлую зиму, полагая, что могут позволить себе отложить восстановление запасов, даже когда те достигли самых низких уровней с 2022 года", — отмечает агентство.

Bloomberg напоминает о скачке цен на газ после начала войны в Иране в конце февраля. Тогда трейдеры делали ставку на то, что дипломатия в конце концов возобладает, и потоки через пролив — канал для пятой части поставок СПГ — возобновятся.

Спустя почти пять месяцев эта ставка выглядит рискованной. Бои на Ближнем Востоке вновь разгорелись, цены на газ приближаются к максимальным уровням с начала конфликта, а Европа значительно отстает от привычного темпа накопления запасов. Азиатские покупатели от Китая до Пакистана скупают доступные поставки сжиженного природного газа, чтобы заменить утраченные поставки из Катара, фактически отвлекая грузы от Европы.

"Главный вопрос заключается в том, вмешаются ли правительства, чтобы поддержать закупки, если Ормузский пролив останется закрытым, что потенциально может спровоцировать ценовую войну с другими регионами в ближайшие месяцы", — говорится в публикации.

Мало кто сомневается, что Европа обеспечит достаточные запасы на зиму. Больший риск заключается в стоимости — и в том, смогут ли домохозяйства и промышленность выдержать еще один скачок в счетах за отопление и электроэнергию всего через несколько лет после последнего энергетического кризиса в регионе, пишет Bloomberg.

"Никто не ожидал, что война между США и Ираном вновь обострится. Время поджимает. ЕС придется увеличить свои закупки сейчас, если он хочет достичь цели", — говорят участники рынка.

По данным Bloomberg, морские поставки СПГ на 27% ниже уровня прошлого года, в то время как импорт в Азию вырос. Азиатские покупатели, которые в прошлом году получали около четверти своего СПГ из Персидского залива, ищут поставки из других источников, оставляя Европе меньше альтернатив.