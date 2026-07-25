Немецкая Varta подала заявления о неплатежеспособности после того, как владельцы отказались вкладывать в компанию новые средства. Теперь отдельные направления производителя могут перейти к кредиторам и другим инвесторам.

Участковый суд Штутгарта подтвердил получение четырех заявок от компаний группы Varta. Производитель просит провести процедуру в режиме самоуправления, при которой руководство продолжает управлять бизнесом под наблюдением назначенного судом специалиста.

Непосредственной причиной обращения в суд стала нехватка финансирования. По данным немецких СМИ, нынешние владельцы Varta — автопроизводитель Porsche и австрийский предприниматель Михаэль Тойнер — не захотели дополнительно вкладывать капитал в убыточный бизнес.

Ключевые кредиторы планируют отделить от концерна прибыльное подразделение бытовых батарей и передать его новой структуре собственности. Тойнер, со своей стороны, заинтересован в продолжении работы направления микробатарей, в частности кнопочных элементов для слуховых аппаратов.

Окончательного решения о разделе Varta пока нет. Дальнейшая судьба ее активов будет зависеть от выводов суда, переговоров с кредиторами и возможности найти инвесторов для отдельных подразделений.

Кризис обострился после потери крупного заказа Apple. Varta годами производила аккумуляторные кнопочные элементы для наушников AirPods, однако американская компания решила перейти к другому поставщику.

Из-за прекращения контракта Varta закрывает завод в баварском Нёрдлингене, который почти полностью зависел от заказов Apple. Работу потеряют около 350 работников завода и главного офиса компании.

Varta уже пыталась избежать банкротства путем масштабной реструктуризации. В 2024 году компания списала часть долгов, вывела из состава владельцев предыдущих акционеров и привлекла Porsche и Тойнера. Однако потеря главного клиента снова создала дефицит средств.

Компанию Varta основали в 1887 году. Она производит бытовые и промышленные батареи, микроаккумуляторы, литий-ионные элементы и системы накопления энергии.