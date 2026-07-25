Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил главе России Владимиру Путину, что ему до сих пор не понятна причина российской агрессии против Украины, и добавил, что стоит "заморозить конфликт на основе стамбульских договоренностей".

Источник: Telegram-канал "Вы слушали", который публикует видео встречи Токаева и Путина, сайт Кремля

Прямая речь президента Казахстана: "Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, и затем уже, – естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, – дальше двигаться".

Детали: Токаев добавил, что природа российской войны против Украины "не совсем понятна для многих, в том числе и для нас".

"Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять", – сказал президент Казахстана.

По его словам, он решил говорить об этом, поскольку к нему "поступает много сигналов" относительно российской войны против Украины.

"Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону. Из Европы, из Соединенных Штатов Америки (поступают – ред.) сигналы, касающиеся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией", – заявил Токаев.

Встреча Путина и Токаева проходила в российском Омске на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.