Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что уже разработаны законопроекты об ограничении доступа к административным услугам, аресте счетов и других санкциях в отношении лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Источник: Решетилова в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "Эти законопроекты уже разработаны, они еще не поданы в парламент. Но речь идет об ограничениях в предоставлении административных услуг, использовании водительских прав, аресте счетов и т. д.

Это комплекс мер, который позволит проводить более эффективные розыскные действия в отношении правонарушителей, уклоняющихся от мобилизации, ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным услугам, предоставляемым государством".

Детали: Решетилова считает, что такой подход будет справедливым по отношению к тем военнослужащим, которые длительное время добросовестно несут службу и уже нуждаются в замене.

"Этот комплекс мер должен осуществляться параллельно с продуманной постепенной демобилизацией военнослужащих", — добавила она.

Что предшествовало: В начале июня Решетилова сообщала, что за четыре месяца работы Офис военного омбудсмена получил почти 8 тысяч жалоб о нарушении прав военнослужащих.

Она также говорила, что около 7% всех мобилизованных имеют законное право на отсрочку, которое не было учтено, и государство тратит на этих людей большие суммы денег.