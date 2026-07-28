Малий і середній бізнес з 11 областей може отримати до $30 000 за програмою BLOOM

Програма BLOOM відкрила прийом заявок на фінансову підтримку малого та середнього бізнесу, повідомила пресслужба Мінекономіки. Підприємства з 11 областей України можуть отримати від $17 000 до $30 000 у гривневому еквіваленті на придбання виробничого обладнання та розвиток бізнесу.

Деталі

Подати заявку можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які є внутрішньо переміщеними особами, ветеранами або працюють у громадах, де тривають або тривали бойові дії. Програма охоплює Чернігівську, Дніпропетровську, Харківську, Херсонську, Миколаївську, Одеську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську та Запорізьку області.

Прийом заявок триватиме до 30 вересня 2026 року. Гранти надаватимуть у розмірі від $17 000 до $30 000 у гривневому еквіваленті за курсом НБУ. Кошти можна використати на придбання виробничих основних засобів, а реалізація проєкту має тривати 3–4 місяці.

Відбір відбуватиметься на конкурсній основі. Під час оцінювання враховуватимуть потенціал бізнес-ідеї, можливість створення або збереження робочих місць, потребу у фінансуванні, соціальний чи екологічний вплив, досвід підприємця, а також реалістичність і стійкість проєкту.

Пріоритет під час відбору отримають підприємства, що працюють у сферах охорони здоровʼя, реабілітації, психологічної підтримки, освіти, соціального догляду, екології, переробки та виробництва. Водночас заявки можуть подавати й компанії з інших галузей, якщо їхня діяльність має значний соціальний ефект.

Напрям підтримки малого та середнього бізнесу реалізує громадська організація West Ukraine Digital у межах програми BLOOM за фінансування уряду Великої Британії через UK aid.

Контекст

Програму BLOOM реалізує консорціум у складі Mercy Corps, Swisscontact та Right to Protection за фінансової підтримки уряду Великої Британії через UK Aid, а також за сприяння Міністерства економіки та довкілля України й Міністерства культури України.

Mercy Corps – міжнародна гуманітарна організація, що працює більш ніж у 35 країнах. Від початку повномасштабного вторгнення Росії вона надала допомогу понад 1 млн українців в Україні, Польщі, Молдові та Румунії.

West Ukraine Digital – українська громадська організація, яка займається проєктами цифрової трансформації регіонів та реалізує програми підтримки бізнесу й місцевих громад.