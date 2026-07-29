Задолженность государства по выплате банкам компенсации части процентных платежей по кредитам в рамках программы "5-7-9" достигла 8,8 млрд грн.

Об этом говорится в ответе Национального учреждения развития (НУР) на запрос ЕП.

Так, за первую половину 2026 года размер задолженности правительства по процентам вырос с 7,2 млрд грн до 8,8 млрд грн, а за последний год (по сравнению с 1 июля 2025 года) задолженность выросла более чем в 6 раз — с 1,4 млрд грн.

Важно отметить, что ЕП запросила у НУР данные о размере государственного долга по состоянию на начало каждого полугодия. Согласно этим данным наблюдается устойчивая тенденция: в начале каждого года размер государственного долга растет, а в середине — падает. В 2026 году эта тенденция впервые была нарушена.

Задолженность правительства по платежам увеличивалась вместе с размером портфеля льготных кредитов "5-7-9". Так, если в начале 2026 года его объем составлял 150,1 млрд грн, то в начале июля — 189,3 млрд грн. Следовательно, размер задолженности правительства (по отношению к общему размеру портфеля) даже несколько сократился: если в начале года она составляла 4,8%, то в начале второго полугодия — 4,7%.

"ЭП" также поинтересовалась у НУР, известно ли ей о фактах введения банками дополнительных комиссий для участников программы "5-7-9". Такие комиссии могли бы помочь банкам компенсировать недополученные средства из бюджета. Там ответили, что все возможные комиссионные платежи прописаны в порядке выдачи льготных кредитов, а их общий размер не может превышать 1,5% от суммы такого кредита. "Хотя отчетность уполномоченных банков перед НУР не предусматривает отдельного представления информации о фактически взимаемых комиссиях, соблюдение банками требований порядка (выдачи кредитов "5-7-9%" – ЕП) находится под постоянным контролем НУР. В частности, в рамках мониторинга реализации программы НУР проверяет соблюдение уполномоченными банками ее условий", — ответили в учреждении развития.

Там добавили, что соблюдение банками условий выдачи льготных кредитов проверяет также Госаудитслужба. По итогам таких проверок фактов взимания банками дополнительных комиссий установлено не было.

Напомним:

Ранее в Национальном банке подсчитали, что к концу текущего года долг государства по компенсации кредитов "5-7-9%" достигнет 10 млрд грн к концу 2026 года.