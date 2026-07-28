Президент до сих пор не подписал принятый парламентом документ, хотя его принятие было одним из налоговых требований международных партнеров. Причиной задержки стала непрофильная правка, которая меняет правила финансового мониторинга бывших топ-чиновников.

Законопроект №15111-д о налогообложении доходов с цифровых платформ Верховная Рада приняла 9 июня. 12 июня документ передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому, однако с тех пор его статус на сайте парламента не изменился.

Таким образом, новые правила для пользователей OLX, Glovo, Bolt, Uklon, Airbnb, Booking и других платформ пока не вступили в силу. Именно налоговые нормы документа не стали главной причиной задержки.

По данным "Экономической правды", закон заблокировала добавленная ко второму чтению правка касательно политически значимых лиц - PEP. Об этом изданию сообщили пять собеседников в правительстве, Национальном банке и Верховной Раде.

Правка предусматривает ответственность для банков, которые продолжают усиленно проверять бывшего топ-чиновника после завершения 12 месяцев с момента его увольнения. Для продолжения такого мониторинга финучреждение должно будет документально подтвердить "неприемлемо высокий уровень риска" клиента.

Одновременно в перечень PEP предлагается добавить руководителей государственных банков. Формальным автором правки является глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев, однако он заявил, что ее текст разрабатывал комитет при поддержке Министерства финансов.

Собеседники ЭП утверждают, что представители Евросоюза попросили Зеленского не подписывать закон в нынешнем виде. Европейские партнеры обеспокоились вмешательством в правила финансового мониторинга PEP и отличием формулировок от соответствующей директивы ЕС.

Ситуация оказалась парадоксальной: налогообложение доходов с цифровых платформ было требованием МВФ и одним из шагов европейской интеграции, но добавленные депутатами непрофильные положения теперь мешают завершить его принятие.

МВФ ожидает, что Украина введет налогообложение доходов с цифровых платформ и предоставит налоговой доступ к информации о таких заработках. Эта мера входит в более широкий пакет постоянных налоговых изменений, необходимых для увеличения доходов бюджета.

Основная часть закона предусматривает, что цифровые платформы будут отчитываться о доходах пользователей и самостоятельно удерживать налоги. При условии открытия специального банковского счета ставка составит 10% вместо общих 23% - 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Доходы в пределах эквивалента 2 тыс. евро в год не должны облагаться налогом. Льготную ставку можно будет применять к доходу в размере до 834 минимальных зарплат в год. Из суммы превышения нужно будет уплачивать налоги по полной ставке.

Для пользователей важно, что до подписания и опубликования документа платформы не получают статуса налоговых агентов по новым правилам. Формально граждане и в дальнейшем должны самостоятельно декларировать такие доходы и платить с них 23%, хотя налоговая часто не имеет данных о заработках на платформах.

Дальнейшие действия президента осложняет то, что предусмотренный Конституцией 15-дневный срок для подписания закона или применения вето уже истек. По Конституции после завершения этого срока документ считается одобренным и должен быть официально обнародован.

Среди возможных сценариев - подписание закона с последующей отменой спорных положений, возвращение документа парламенту или поиск компромисса с Евросоюзом. По данным ЭП, последний вариант в настоящее время считается основным, но позиция части депутатов относительно смягчения проверок PEP остается жесткой.

Собеседник издания, привлеченный к переговорам с ЕС, назвал конечным сроком для поиска решения конец августа. Дальнейшая задержка может превратить закон в очередное невыполненное налоговое обязательство Украины и создать риски для получения международного финансирования.