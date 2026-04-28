Депутаты снова пытаются пересмотреть усиленный финансовый мониторинг счетов топ-чиновников. Как банки "издеваются" над политически значимыми лицами и сколько их в Украине?

Однажды, после завершения активной фазы войны, в Украине состоятся выборы и общество получит шанс обновить лицо власти. Но удовлетворить запрос на обновление может оказаться более сложной задачей, чем кажется на первый взгляд. Не из-за высокого уровня ответственности и даже не из-за вызовов, которые встанут перед разбитой войной страной. А из-за боязни потенциальных кандидатов навсегда усложнить свою личную финансовую жизнь.

Согласно законодательству, все топ-чиновники - от депутата или министра до президента или командующего Сухопутными войсками - являются политически значимыми лицами (politically exposed person или просто PEP). Это означает, что банки (и не только они) должны применять к таким лицам, а также всем, кто с ними связан, усиленный финансовый мониторинг. До конца их жизни.

Усиленный финмон не абы как раздражает PEPов, в частности - народных избранников. Настолько, что они уже несколько раз безрезультатно пытались отменить эти ограничения или их пожизненное действие, вызывая этим беспокойство международных доноров Украины. Ирония в том, что жесткий финансовый мониторинг в свое время приняли эти же депутаты, которые теперь пытаются от него избавиться.

Сколько PEPов в Украине и правда ли, что теперь счета топ-чиновников не будут проверять?

Кто такие PEPы и где их искать

"Когда стало известно, что меня назначат на должность, то один "бывалый" коллега вместо поздравления написал: "закрывай счет в Приватбанке". Сначала я не понял, о чем идет речь, пока не столкнулся с финансовым мониторингом", - рассказывал в разговоре с ЭП один из действующих чиновников.

Неудобства в финансовой жизни украинских топ-чиновников появились не так давно. В 2019 году Верховная Рада приняла закон с длинным названием "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". В нем, в частности, появилась норма о PEPах.

Согласно закону, PEPы автоматически становятся для банков и других поставщиков финансовых услуг высокорисковыми клиентами. К ним применяется особо придирчивый финансовый мониторинг.

На практике это означает усиленные проверки такого клиента при открытии счета (банк может потребовать дополнительные справки и документы, которых не требует у других клиентов), осуществление переводов средств (такие операции могут приостановить до предоставления документов, подтверждающих происхождение средств или вообще не проводить), обслуживание (например, банки требуют у PEPов каждые полгода предоставлять копии паспорта, а ежегодно - распечатанные декларации) или снятие наличных.

Логика усиленного надзора за PEPами понятна: приближенные к власти лица имеют повышенные риски завладения незаконными доходами. В то же время четкой инструкции, как именно банки должны следить, чтобы через них не проходили коррупционные средства, закон не предоставляет, ограничиваясь тремя расплывчатыми формулировками:

получать разрешение руководителя банка для установления (продолжения) деловых отношений или проведения финансовых операций на сумму 400 тыс. грн и более;

принимать достаточные меры с целью установления источника состояния (богатства) и источника средств, с которыми связаны деловые отношения или операции с такими лицами;

осуществлять на постоянной основе углубленный мониторинг деловых отношений.

Перечень лиц, на которых распространяется усиленный финансовый мониторинг, не так мал, как может показаться на первый взгляд. Ведь под определение PEP попадают не только действующие топ-чиновники, но и все те, кто работал на топ-должностях с момента обретения независимости. Более того, такой статус и усиленный финансовый мониторинг получают не только топ-чиновники, но и приближенные к ним лица: близкие родственники (родители, дети, мужья и жены) или бизнес-партнеры.

Это делает такого PEPа "токсичным" для потенциальных бизнес-отношений, считает бывший глава Гостаможенной службы, а ныне руководитель проекта в ОО "Технология прогресса" Максим Нефедов.

"К PEPам относятся, в том числе и руководители всех политических партий - не только тех, которые попали в парламент. Вот представьте, что вы 10 лет назад были, например, в ревизионной комиссии какой-то небольшой партии, а теперь решили открыть с кем-то кофейню. Так вот, человек, с которым вы откроете свой бизнес, получит от банка некий "привет"", - говорит он.

Статус PEP - пожизненный. Даже если человек проработал министром или в руководстве госпредприятия всего несколько недель, то он навсегда окажется на радарах всех банков и финансовых компаний, а также навсегда будет распространять повышенное внимание финмониторинга банков на своих будущих бизнес-партнеров.

Каково количество PEPов в Украине подсчитать сложно, ведь их реестра не существует: банки и другие субъекты первичного финансового мониторинга должны определять принадлежность клиента к этой категории самостоятельно. Как правило, для этого они пользуются общедоступной информацией, услугами частных компаний (например, такой анализ осуществляет Опендатабот или YouControl) или просто спрашивают об этом у самого клиента.

ЭП направила запрос Государственной службе финансового мониторинга, чтобы узнать, сколько PEPов в Украине, однако в ответ там прислали отписку о том, что не ведут соответствующей статистики.

По оценкам главы подкомитета по вопросам финансового мониторинга Ольги Василевской-Смаглюк, количество счетов PEPов, к которым банки применяют повышенный финансовый мониторинг, достигает 200 тысяч. При этом, по ее словам, количество самих PEPов может быть меньше, ведь у одного человека может быть открыто по несколько таких счетов).

Чтобы дать ответ на вопрос о том, сколько же людей в Украине получили усиленный финансовый мониторинг из-за статуса PEP, ЭП обратилась к аналитикам системы YouControl. Там проанализировали более 200 открытых источников, в частности Реестр деклараций, ЕГР, портал Верховной Рады и другие.

После вычета "дублей", там пришли к выводу, что по состоянию на 24 апреля 2026 года в Украине насчитывается более 30 тысяч национальных публичных деятелей (не считая иностранцев). Еще около 140 тысяч человек являются связанными с PEPами, поэтому за их операциями также осуществляется усиленный финансовый мониторинг.

Интересно, что еще около 7,5 тысяч человек попадают сразу в две категории - это политически значимые лица, связанные с другими политически значимыми лицами (например, семья, члены которой являются депутатами или совладельцы бизнеса, которые в свое время работали в правительстве или в руководстве госкомпаний).

Чиновников больше не будут проверять?

15 апреля по соцсетям пронеслась новость о том, что, мол, Нацбанк ослабил финансовый мониторинг за счетами топ-чиновников. Большинство телеграм-каналов или новостных сайтов при этом ссылались на официальное разъяснение НБУ по работе с PEPами, которое вышло днем ранее.

Интересно, что такое разъяснение регулятор дает банкам не впервые: аналогичные письма он уже неоднократно присылал, в частности в 2024 году.

О чем там идет речь? В письмах НБУ фактически цитирует закон "О финансовом мониторинге" и напоминает о том, что банки обязаны применять риск-ориентированный подход к работе с PEPами. За ненадлежащее применение этого подхода, а также за безосновательный отказ в их обслуживании банкам грозит ответственность.

Вероятно, именно последнее утверждение в соцсетях восприняли как "разрешение банкам не проверять счета топ-чиновников", что, конечно же, не соответствует действительности. На самом деле НБУ не принимал никаких новых решений, касающихся регулирования мониторинга операций с PEPами, а лишь повторил все то, что написано в законодательстве.

Письмо Нацбанка - ответ на многочисленные жалобы PEPов на слишком строгий финансовый мониторинг, а в отдельных случаях на то, что банки вообще отказываются обслуживать нынешних и бывших топ-чиновников. Очередная волна этих жалоб прокатилась по соцсетям в начале апреля, когда Верховная Рада снова пыталась смягчить статус PEP.

"Во всем цивилизованном мире PEP - это уважение и лимит в статусе на 3 года (максимум) по завершении политической деятельности. В Украине пожизненный PEP - это пожизненное издевательство банков, финмонов не только над субъектом, но и над всей семьей: родители, дети, близкие", - написал бывший заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

"Например, карта ПУМБа дистанционно открывается всем желающим и доставляется "Новой почтой". Как только ты PEP - должен прийти в отделение ногами, чтобы сняли копию паспорта и кода, и чтобы ты на них расписался. "Дія" подходит всем, а PEPу не подходит. Почему? Что именно таким образом "предотвращается"? Какой "риск" преодолевается? Неизвестно ничего", - привел свой пример бывший заместитель министра экономики Игорь Дядюра.

По закону, усиленный надзор за операциями PEPа происходит на период, когда такое лицо занимает свою должность и в течение 12 месяцев после увольнения с нее. Однако, банки могут продолжать его осуществлять и после завершения этого срока в случае, если посчитают, что такой PEP остается рисковым или осуществляет рисковое поведение.

На практике банки часто "перестраховываются" и оставляют усиленный надзор за операциями бывших топ-чиновников. Да и в целом, банки и другие субъекты финансового мониторинга очень осторожно относятся к выполнению закона, что иногда проявляется в довольно абсурдных требованиях от таких клиентов.

"Один банк, где у меня открыт счет, ежегодно требует распечатывать и "заверять" декларацию, которая и так есть в открытом доступе. То есть, это все формальные процедуры, чтобы, если вдруг окажется, что я вор, банк мог потом показать какие-то бумаги", - отмечает Нефедов.

Такой осторожный подход к работе с PEPами имеет свое объяснение: любые выявленные нарушения имеют очень высокую цену.

Так, размер штрафа за нарушение в обслуживании PEPов для небанковских учреждений может составлять до 1,7 млн грн, а для банков - до 10 млн грн. Опасаясь получить такие санкции, многие учреждения стараются избегать сотрудничества с PEPами, отказывая им в открытии счетов. И хотя за такие действия также предусматривается штраф, но на практике доказать, что банк отказал в обслуживании человеку именно на основании его статуса PEP почти невозможно.

ЭП пыталась узнать у Нацбанка, как часто и на какие суммы он штрафует банки и другие поднадзорные ему компании за нарушение работы с PEPами. Там ответили, что выделить сумму штрафов конкретно за нарушения в работе с этой категорией лиц - невозможно, ведь свои санкции НБУ принимает по итогам комплексных проверок финансового мониторинга (то есть, один штраф может быть как за нарушения, касающиеся PEP, так и за другие нарушения в сфере финансового мониторинга).

По данным Нацбанка, с начала 2025 года и по 24 апреля 2026-го там применили 2 штрафа и 6 письменных предостережений в отношении 7 банков, а также 9 штрафов и 2 письменных предостережения в отношении 11 небанковских финансовых учреждений за нарушение финмона, которые включали нарушения в обслуживание PEPов.

При этом, за этот же период в НБУ поступило 29 письменных обращений от PEPов, среди которых 7 жалоб касались взаимоотношений РЕР с банками при предоставлении услуг (в том числе в случае истребования банками дополнительной информации или документов). Остальные обращения касались предоставления разъяснений отдельных норм законодательства в сфере финансового мониторинга.

PEPы наносят ответный удар

Усиленный финансовый мониторинг операций PEPов ввели депутаты текущего сложения. "Это было требование международных партнеров, а также часть программы президента. Тогда закон проголосовали "на хайпе", никто особо в него не вчитывался, хотя он супер сложный", - вспоминает Василевская-Смаглюк.

Уже потом народные избранники на собственном опыте почувствовали, за что проголосовали, и захотели "откатить" эти изменения назад. Такая возможность представилась осенью 2022 года, когда в законопроект об адаптации требований по финмону к нормам ЕС внесли правку, которая ограничивала статус PEP тремя годами (вместо пожизненного).

Принятие этого закона вызвало критику со стороны международных партнеров, которые сразу же начали требовать вернуть все так, как было раньше.

Поэтому, под давлением ЕС и МВФ, Рада через год все же вернула пожизненный статус PEP. Однако, вместе с этим депутаты добавили в закон нормы, которые предусматривали наказание банков за безосновательный отказ в обслуживании PEPов или завышение рисков сотрудничества с ними. Как показывает практика, эта норма почти ничего не изменила в вопросах обслуживания топ-чиновников.

Поэтому недовольство среди депутатов и других публичных деятелей оставалось и уже в 2026 году вылилось в новую попытку отменить пожизненность статуса PEP. На этот раз такая попытка происходила не без участия чиновников.

В разгар политического кризиса правительству крайне необходимо, чтобы депутаты принимали законопроекты, которые являются требованиями МВФ и Еврокомиссии. Каждое принятое решение имеет конкретную цену, помогая закрывать многомиллиардные потребности бюджета воюющей страны.

В январе ЭП писала, что для того, чтобы Рада проголосовала крайне непопулярные налоговые изменения (в частности, за отмену льготы на беспошлинный ввоз международных посылок стоимостью до 150 евро) в текст соответствующего законопроекта планировали заложить "пряник" в виде отмены пожизненного статуса PEP.

В конце концов, в начале апреля в Раду внесли законопроект об отмене льготы на международные посылки, в котором содержалась эта правка. Однако депутаты пошли еще дальше: кроме отмены пожизненности PEPства, они предложили распространить этот статус на руководителей службы финансового мониторинга государственных банков, с которыми у публичных деятелей возникает больше всего проблем.

Иными словами, депутаты предложили, чтобы те банкиры, которые своими действиями доставляют им больше всего хлопот, на собственной шкуре почувствовали свой же усиленный финансовый мониторинг.

На появление правки о PEPов в законопроекте о международных посылках почти мгновенно отреагировали в ЕС. Там заявили, что соответствующая правка угрожает будущей евроинтеграции Украины, а распространение усиленного финмона на банкиров "является необоснованным".

7 апреля профильный комитет Рады убрал эту правку из законопроекта. Зато, по словам заместителя председателя комитета Ярослава Железняка, депутаты предложили отменить штрафы для банков за нарушения в обслуживании PEPов.

"Заменили на: до вступления в ЕС остановить штрафы для банков за нарушения по PEPам. То есть банки не будут бояться что-то по PEPам нарушить и типа должны стать более адекватны в своем подходе к таким лицам", - пояснил нардеп.

Сейчас законопроект о посылках готовится ко второму чтению. Поэтому до его окончательного принятия норма об отсутствии штрафов за нарушение финмона PEPов еще может исчезнуть. В то же время без этой нормы собрать необходимое количество голосов за законопроект будет крайне сложно.

"Принятие закона об отмене льгот на посылки критическое, ведь без этого Украина может остаться не только без программы МВФ, но и без денег из разблокированного кредита ЕС на 90 миллиардов евро. В таком случае правительству придется принимать решение об остановке некоторых расходов, чтобы все свободные средства отправлять на оборону", - объясняет ЭП ознакомленный с ходом переговоров с партнерами член Кабмина.

Однако не все разделяют мнение, что принятие такой правки действительно поможет PEPам во взаимодействии с финансовой системой.

"Проблема не в размере штрафов, а в том, что в законе нет четкой процедуры, как именно должен происходить усиленный финансовый мониторинг. В конце концов, даже при наличии таких штрафов этот финмон не остановил громкие коррупционные кейсы последних лет, вроде " Миндичгейта" или " доплат" депутатам. Ведь тот, кто действительно богат, так или иначе находит способы обойти банковский финмон", - считает Нефедов.

По его словам, решение проблем во взаимодействии публичных лиц с финансовой системой - не просто прихоть нескольких тысяч действующих и бывших топ-чиновников, но и серьезная угроза для потенциального обновления политических элит. "Мы проводили опрос и обнаружили, что усиленный финансовый мониторинг - одна из ключевых причин, которые сдерживают людей от подачи на высокие должности", - добавил он.

