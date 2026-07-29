Валентин Федоров: «Шодан — це не вершина, а лише початок великого шляху»

Під час однієї з нещодавніх зустрічей проректор Національного університету «Одеська юридична академія», президент Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL Валентин Федоров поділився зі мною новиною, яка стала для нього по-справжньому знаковою.

Після багаторічних тренувань і наполегливої праці він успішно склав кваліфікаційний іспит з традиційного карате та отримав офіційний японський сертифікат про присвоєння ступеня Шодан (1 Дан).

Іспит проходив під керівництвом Ханші, 8 Дана Євгена Радішевського — засновника міжнародної організації Bushinkan International. Разом із Валентином Федоровим випробування успішно пройшов і Сенсей Вадим Нікітюк.

Сертифікат видано японською організацією Nihon Karate-do Kyoiku Kenkyukai Budokukan («Японська асоціація освітніх досліджень карате-до "Будокан"») та підписано її керівником Ханші Шіґейоші Нобу. Документ був оформлений у Японії й після тривалого очікування нарешті прибув до Одеси. Сертифікат №2503 підтверджує міжнародне визнання рівня майстерності українського спортсмена та наставника.

«Для мене ця подія має особливе значення. Чорний пояс — це не просто підтвердження технічної майстерності. Це символ дисципліни, відповідальності, поваги до традицій і постійної роботи над собою. У японській традиції Шодан означає не завершення навчання, а лише початок справжнього шляху майстра», — розповів Валентин Федоров.

За його словами, отримання міжнародного сертифіката є не лише особистим досягненням, а й важливим етапом розвитку Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, яка сьогодні активно працює над розширенням міжнародної співпраці та об'єднанням різних напрямів бойових мистецтв.

«Ми прагнемо, щоб AWFL стала міжнародною школою бойових мистецтв, де поєднуються традиції та сучасність, різні стилі й філософії єдиноборств. Попереду ще багато амбітних проєктів, нових міжнародних партнерств і спортивних звершень. Бойові мистецтва — це шлях, який ніколи не закінчується», — наголосив він.

Валентин Федоров висловив щиру вдячність своєму наставнику — Ханші Євгену Радішевському — за багаторічну підтримку, довіру та вагомий внесок у розвиток традиційного карате в Україні. Окремі слова подяки він адресував Сенсею Вадиму Нікітюку за професійну підготовку, безцінний досвід і допомогу на шляху до здобуття першого дану.

Нова сторінка в спортивній біографії Валентина Федорова стала ще одним підтвердженням того, що справжній майстер ніколи не зупиняється на досягнутому. Адже в японській філософії бойових мистецтв кожне нове досягнення — це не фініш, а початок нового етапу самовдосконалення.