Южный горно-обогатительный комбинат начал приостанавливать добычу и временно сокращать работу. Причиной стали российские атаки на гражданские торговые суда, направляющиеся в украинские порты Черного моря.

Как сообщили на предприятии, ухудшение ситуации с морской безопасностью фактически заблокировало работу портов. Судовладельцы отказываются от рейсов из-за угрозы для экипажей, поэтому комбинат не может отправлять экспортные партии железной руды.

В портах и на складах Южного ГОКа уже скопилось несколько судовых партий продукции. Из-за отсутствия возможности хранить новые объемы предприятие было вынуждено временно остановить добычу.

По данным компании, в июле 2026 года под российские удары попали не менее 12 гражданских судов, следовавших в украинские порты. Среди них были корабли, перевозившие продукцию украинской металлургической отрасли.

На работу комбината также влияют перебои с энергоснабжением, рост стоимости логистики, европейский механизм углеродной корректировки импорта CBAM и усиление квот ЕС на украинскую металлургическую продукцию.

Южный ГОК планирует возобновить добычу в августе 2026 года, если позволит ситуация с безопасностью. На период простоя сотрудников намерены привлечь к ремонтным и регламентным работам. Компания заявила, что продолжит выполнять обязательства перед работниками и партнерами.

Предприятие призвало украинские власти и международных партнеров усилить защиту портовой инфраструктуры и торговых судов. В компании предупредили, что блокирование морских перевозок угрожает экспорту, налоговым поступлениям и притоку валютной выручки в Украину.