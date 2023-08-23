Улица названа в честь лауреата Нобелевской премии.

Улица Бунина расположена в историческом центре города. От Канатной улицы к площади Веры Холодной.

Впервые появляется на карте города в 1817 году под названием Полицейская площадь. Названа так по полицейскому участку, что находился на углу с Преображенской улицей.

В 1890—1892 годах архитектором Ландесманом был сооружён мост Коцебу, соединивший участки улицы над Карантинной балкой. Металлический каркас для его конструкции изготовили в Париже, а в Одессе только собрали и установили. Мост был назван в честь последнего Новороссийского генерал-губернатора Павла Коцебу.

В 1899 году по проекту архитектора Александра Бернардацци на улице была построена Новая товарная биржа, ставшая и архитектурным украшением улицы, и подчеркнувшая возросшее значение Одессы как коммерческого центра Новороссийского края. Ныне здание занимает Одесская государственная филармония.

После установления советской власти, в 1920 году, улицу переименовали в честь немецкой коммунистки Розы Люксембург.

10 июля 1995 года улица была названа в честь писателя Ивана Бунина, который жил в Одессе.