Православная Одесса 20-го июня поздравляла Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, управляющего Одесской епархией Украинской Православной Церкви с 31-й годовщиной назначения на кафедру Одесских митрополитов. Именно в этот день в 1992-м году решением Священного Синода УПЦ под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана) началась новая страница в истории нашей Одесской епархии. С момента прибытия митрополита Агафангела в Одессу церковная жизнь обрела новое дыхание и изменила социально-культурное бытие южного региона Украины - с тех пор Церковь стала на путь полноценного служения Богу, украинскому обществу и людям. Многая лета, уважаемый Владыка митрополит!

18-го июня, в день памяти благоверного великого князя Игоря митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил Божественную литургию в соборном храме святителя Спиридона Тримифунтского, где нижний храм освящен в честь святого князя Игоря Черниговского.

15-го июня, доставляя гуманитарную помощь нашим воинам, настоятель Свято-Сретенского храма, глава епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Украины, военный капеллан протоиерей Илия Манита вместе со спутниками попал под вражеский обстрел, был тяжело ранен, и в больнице Днепра врачи борются за его жизнь. Как только отец Илия пришел в сознание, митрополит Агафангел позвонил ему, чтобы выразить поддержку. Викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор вместе с архимандритом Мелетием (Якубиным), наместником Свято-Покровского скита, передали для курсантов Одесского государственного университета внутренних дел комплекты постельных принадлежностей. Руководство университета отметило благотворительную помощь представителей Церкви почетными благодарностями.

21-го июня Православная Церковь празднует перенесение мощей великомученика Феодора Стратилата – римского воеводы, который примером своей добродетельной христианской жизни и кротости привел ко Христу многих язычников и считается покровителем христианского воинства.

18-го июня управляющий приходами Украинской Православной Церкви за границей епископ Боярский Вениамин возглавил Божественную литургию на приходе в честь апостола Андрея Первозванного в городе Цюрих, Швейцария. За богослужением также молилась настоятельница Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря игумения Серафима (Шевчик) с монахинями.

9-го июня в помещении Катехизаторских курсов имени святителя Иннокентия Одесского Одесской епархии состоялось открытие выставки «Весна духовная», организованной преподавателями и студентами художественного направления курсов. Цель проекта — сохранить память о храмах старой Одессы, пробудить в людях чувство любви к нашему православному городу и стремление знать его богатую событиями и подвижниками историю. Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Самое главное для человека -это познать глубочайший смысл жизни, который заключается в спасении души. Уверовав в Бога и вечную жизнь, человек осознает, что земная жизнь бренна, и готовится к путешествию в мир иной. Мы редко вспоминаем о том, что никто из нас не избежит смерти. Эта жизнь дана нам не для того, чтобы безмятежно наслаждаться ею, а для того, чтобы сдать экзамен на пригодность к жизни вечной, поэтому мы всегда должны иметь перед собой цель: подготовиться к этому испытанию так, чтобы когда Христос призовет нас к себе, беспрепятственно вознестись к Нему и пребывать с Ним вечно».

Да поможет всем нам Господь!