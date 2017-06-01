Художественная гимнастика в Украине возрождается

Второй Международный турнир по художественной гимнастике «Summer Star-2017» торжественно открылся в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Около пятисот юных спортсменок из всех городов Украины, а также Беларуси, Молдовы, Румынии, Объединённых Арабских Эмиратов, Соединенных штатов Америки и других стран – состязаются в мастерстве и пластике.

Для главной судьи соревнований – судьи международной категории Юлии Андрушкевич, и всей судейской команды – это по-настоящему жаркое время. Ведь из сотен участников, которые будут выступать на протяжении трех дней, предстоит выбрать лучших из лучших, дав им вместе с призами и наградами путевку в большой спорт.

Мы рады, что это направление спорта так развивается. Надеемся, что турнир «Summer Star» станет традиционным. Но не все так радужно, как это может показаться на первый взгляд. Помещений, пригодных для занятий художественной, спортивной гимнастикой, акробатикой – просторных, с хорошим покрытием и освещением,– не так много. А ведь эти виды спорта входят в единую Международную Федерацию гимнастики. К счастью, руку помощи нам протянул Международный гуманитарный университет и лично народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, предоставив в пользование этот спорткомплекс МГУ. И теперь мы можем проводить тут соревнования, такого уровня, как «Summer Star», – рассказала Юлия Андрушкевич.

Обидно, конечно. Ведь наши спортсменки неизменно показывают высокие результаты на международных соревнованиях, поднимая, таким образом, престиж страны. К ним, безусловно, относится организатор соревнований – мастер спорта, чемпионка Украины по спортивной гимнастике, выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия» Виктория Бузуян, которая выступила в рамках турнира с показательным выступлением. И Виктория Ленишин, мастер спорта международного класса, серебряный призёр кубка Мира, финалистка Олимпийский Игр в Лондоне 2012, вошедшая в судейскую коллегию «Summer Star-2017».

О трудностях художественных гимнасток народный депутат Украины Сергей Кивалов хорошо осведомлен.

Открывая турнир, Сергей Васильевич обратился ко всем участникам турнира с приветственным словом, в котором подчеркнул, что принимать участников соревнований такого уровня для Одессы большая честь.

Наш город всегда славился спортивными достижениями, в том числе, в художественной гимнастике. Я искренне рад, что Детско-юношеская школа олимпийского резерва регулярно проводит тренировки в этом спортивном зале, который соответствует всем европейским нормам. Когда мы только приступали к строительству этого спортивного комплекса, то были скептики, которые твердили, что здесь возведут элитные дома. Теперь, вы видите: мы проводим международные соревнования и дальше будем всячески поддерживать развитие художественной гимнастики не только в Одессе, но и в Украине. И если у нас появятся еще три-четыре подобных спортивных зала, это будет хороший взнос в копилку спортивных достижений Украины. Наша страна будет на высоте, если мы будем всячески поддерживать и развивать спорт, – подчеркнул Сергей Кивалов.

Отметим, что сейчас спорткомплекс МГУ является тренировочной базой Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Черноморец» по художественной гимнастике (СДЮШОР). Напомним, что сложности возникли в 2008 году, когда началось строительство нового стадиона в Парке Шевченко. Тренеры рассказывают, что в это время спортсменки находились на соревнованиях, многие даже не успели вывезти оттуда вещи. Пришлось искать новый зал. Гимнасткам школы олимпийского резерва, потерявшим родное пристанище, через какое-то время предоставили новые помещения – несколько залов на территории Одесского Института Сухопутных войск (6 ст. Большого Фонтана).