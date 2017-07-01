В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу

На базе спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» проходит Чемпионат Украины среди юношей и юниоров по таиландскому боксу, а также - первая Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу. Соревнования проводит Министерство молодёжи и спорта Украины. В универсиаде принимают участие представители вузов со всех уголков Украины, в том числе из Донецкой и Луганской областей.

Традиционно мы проводим наши соревнования в Одессе в спорткомплексе Юридической академии. Тут созданы все необходимые условия для проведения турниров как украинских, так и международного класса. Мы очень любим это место, и я с уверенностью могу сказать, что это лучший спортивный комплекс, - отметил вице-президент Украинской национальной федерации таиландского бокса, главный тренер сборной Украины, заслуженный тренер Украины Павел Евтушенко.

На ринге за победу поборются свыше 400 спортсменов. Победители Чемпионата Украины будут представлять нашу страну на Чемпионате мира, а победители первой Всеукраинской универсиады отправятся в Таиланд на Всемирную универсиаду.

Я 4 года занимаюсь таиландским боксом. За это время побеждал во многих украинских соревнованиях (серебряный призер Кубка и Чемпионата Украины), а так же стал чемпионом Польши. Сейчас готовлюсь к спаррингу и надеюсь на свою победу. Все участники серьезно подготовлены, и хотелось бы отметить, что организация чемпионата – на очень высоком уровне, - говорит Максим, участник соревнований из Днепра.

Среди участников турнира – студент Одесской Юридической академии Олег Гута. Юноша занимается таиландским боксом с 8-ми лет, впервые на тренировку его привёл дядя, а в дальнейшем его спортивное увлечение активно поддерживали родители. Совсем недавно студент завоевал бронзу на Чемпионате мира по таиландскому боксу. В планах у спортсмена – получить золото.

В моих планах - одержать победу на чемпионате мира и принести нашему университету и нашей стране золотую медаль. Я уверен, что если упорно идти к своей цели, то это вполне достижимо. Хотелось бы выразить благодарность за поддержку в моих спортивных начинаниях руководству Юракадемии и лично Сергею Васильевичу Кивалову, который создает все условия для того что бы студенты не только получали знания, но и развивались спортивно и творчески, - рассказал Олег Гута, студент третьего курса Национального университета «Одесская Юридическая академия».

Президент Национального университета «Одесская Юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил всех участников соревнований и пожелал им победы.

Для нас большая честь принимать в Одессе на базе спорткомплекса Юридической академии прекрасных спортсменов. Мы тщательно подготовились к чемпионату – провели капитальный ремонт спортивной площадки, чтобы принять гостей нашего города на самом высоком уровне. Я уверен, что всех участников Чемпионата ждет большое будущее в спорте. Одесса по праву считается центром развития таиландского бокса, ведь именно мэр нашего города Геннадий Труханов - президент Украинской федерации таиландского бокса, - подчеркнул Сергей Кивалов.

К поздравлениям присоединился почетный гость чемпионата - президент Украинской федерации таиландского бокса, президент Европейской федерации муэй-тай, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Юридическая академия – это лучший вуз в Украине, и это личная заслуга Сергея Кивалова. Сергей Васильевич делает все, что обучить и воспитать нашу талантливую молодежь, которая показывает прекрасные достижения, как в науке, так и в спорте. К примеру, бронзовый призер чемпионатов Европы и мира Ирина Есенович с красным дипломом окончила Юридическую академию, была старостой группы, а сегодня она депутат Одесского городского совета. Демонстрирует активную жизненную позицию. Это показательный пример того, что выпускники этого вуза успешны во всем. Я горд, что первая Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу проходит именно в Одессе на базе спорткомплекса Юридической академии. Одесса остается общепризнанным лидером в тайском боксе, и я рад, что с каждым годом талантливых спортсменов становится все больше, - отметил Геннадий Труханов.

Следует отметить что, Украинскую национальную федерацию таиландского бокса и Национальный университет «Одесская Юридическая академия» связывают давние партнёрские отношения. В федерации муэй-тай по достоинству оценили возможности предоставляемой Юракадемией современной спортивной платформы для состязаний самого высокого уровня. Совершенствованию сотрудничества способствует также и отношение руководства Одесской Юракадемии, непосредственно Президента Национального университета «Одесская Юридическая академия» Сергея Кивалова, направленное на развитие не только системы физического воспитания в городе, но и, прежде всего, развитие массового молодёжного спорта и создание условий для спорта высших достижений.