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  • Дата: Сегодня, 13:37
Сегодня, 13:37

В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт

В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу

На базе спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» проходит Чемпионат Украины среди юношей и юниоров по таиландскому боксу, а также - первая Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу. Соревнования проводит Министерство молодёжи и спорта Украины. В универсиаде принимают участие представители вузов со всех уголков Украины, в том числе из Донецкой и Луганской областей.

Традиционно мы проводим наши соревнования в Одессе в спорткомплексе Юридической академии. Тут созданы все необходимые условия для проведения турниров как украинских, так и международного класса.  Мы очень любим это место, и я с уверенностью могу сказать, что это лучший спортивный комплекс,
 - отметил вице-президент Украинской национальной федерации таиландского бокса, главный тренер сборной Украины, заслуженный тренер Украины Павел Евтушенко.

В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу

 

На ринге за победу  поборются свыше 400 спортсменов. Победители Чемпионата Украины будут представлять нашу страну на Чемпионате мира, а победители первой Всеукраинской универсиады отправятся в Таиланд на Всемирную универсиаду.

Я 4 года занимаюсь таиландским боксом. За это время  побеждал во многих украинских соревнованиях (серебряный призер Кубка и Чемпионата Украины),  а так же стал чемпионом Польши.  Сейчас готовлюсь к спаррингу и надеюсь на свою победу. Все участники серьезно подготовлены, и хотелось бы отметить, что организация чемпионата – на очень высоком уровне,
 - говорит Максим, участник соревнований из Днепра.

Среди участников турнира – студент  Одесской Юридической академии  Олег Гута. Юноша занимается таиландским боксом с 8-ми лет, впервые на тренировку его привёл дядя, а в дальнейшем его спортивное увлечение активно поддерживали родители. Совсем недавно студент завоевал бронзу на Чемпионате мира по таиландскому боксу. В планах у спортсмена – получить золото.

В моих планах -  одержать победу на чемпионате мира и принести нашему университету и нашей стране золотую медаль. Я уверен, что если упорно идти к своей цели, то это вполне достижимо.  Хотелось бы выразить благодарность за поддержку в моих спортивных начинаниях руководству Юракадемии и лично Сергею Васильевичу Кивалову, который создает все условия для того что бы студенты не только получали знания, но и развивались спортивно и творчески,
 -  рассказал Олег Гута, студент третьего курса Национального университета «Одесская Юридическая академия».

Президент Национального университета «Одесская Юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил всех участников соревнований и пожелал им победы.

В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу

 

Для нас большая честь принимать в Одессе на базе спорткомплекса Юридической академии прекрасных спортсменов.  Мы тщательно подготовились к чемпионату – провели капитальный ремонт спортивной площадки, чтобы принять гостей нашего города на самом высоком уровне.  Я уверен, что всех участников Чемпионата ждет большое будущее в спорте. Одесса по праву считается центром развития таиландского бокса, ведь именно мэр нашего города Геннадий Труханов
 - президент Украинской федерации таиландского бокса, - подчеркнул Сергей Кивалов.

К поздравлениям присоединился почетный гость чемпионата  - президент Украинской федерации таиландского бокса, президент Европейской федерации муэй-тай, мэр Одессы Геннадий Труханов.

В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу

 

Юридическая академия – это лучший вуз в Украине, и это личная  заслуга Сергея Кивалова. Сергей Васильевич делает все, что обучить и воспитать нашу талантливую молодежь, которая показывает прекрасные достижения, как в науке, так и в спорте. К примеру, бронзовый призер чемпионатов Европы и мира Ирина Есенович с красным дипломом окончила Юридическую академию, была старостой группы, а сегодня она депутат Одесского городского совета. Демонстрирует активную жизненную позицию. Это показательный пример того, что выпускники этого вуза успешны во всем. Я горд, что первая  Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу проходит именно в Одессе на базе спорткомплекса Юридической академии. Одесса остается общепризнанным лидером в тайском боксе, и я рад, что с каждым годом талантливых спортсменов становится все больше,
 - отметил Геннадий Труханов.

В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу

 

Следует отметить что, Украинскую национальную федерацию таиландского бокса и Национальный университет «Одесская Юридическая академия» связывают давние партнёрские отношения. В федерации муэй-тай по достоинству оценили возможности предоставляемой Юракадемией современной спортивной платформы для состязаний самого высокого уровня. Совершенствованию сотрудничества способствует также и отношение руководства Одесской Юракадемии, непосредственно Президента Национального университета «Одесская Юридическая академия» Сергея Кивалова, направленное на развитие не только системы физического воспитания в городе, но и, прежде всего, развитие массового молодёжного спорта и создание условий для спорта высших достижений.

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В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу
В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландском </div></div></div></td> <td> <div width="30" style=" margin-left:1px; vertical-align:middle;"> <img src="/templates/Gemini/images/btn_right.png" id="btn1" alt="next" title="next" width="30" style="cursor:pointer"> </div></td> </tr> </table> <figcaption> и ещё фотографии › </figcaption> </div> <br /> <div class="social-likes" > <noindex> <table class="knopki-aga" style="margin-top:4px;"> <tr> <td class="vk"><div class="fb-like" data-href="https://www.facebook.com/Odessa.Slovo" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>      </td> <td class="twit"> <!-- Put this div tag to the place, where the Like block will be --> <!-- <div id="vk_like"></div> <script type="text/javascript"> VK.Widgets.Like("vk_like", {type: "button", height: 20}); </script>--> </td> <td class="twitt"><span style=" padding-left: 15px;"> <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="SlovoOdessa" data-lang="ru">Твитнуть</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?
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В Одессе проходит первая Всеукраинская универсиада и Чемпионат Украины среди юниоров по таиландскому боксу

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