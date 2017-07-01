Сергей Кивалов: «Украина нуждается в здоровых реформах, а не в тех, которые уничтожают народ»

Народный депутат Украины VII созыва, член фракции «Оппозиционный блок», член Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член группы межпарламентских связей с государством Израиль Сергей Кивалов провел традиционный брифинг, посвященный итогам прошедшей сессии Верховной Рады Украины.

Прежде всего, хочу напомнить, что работа народного депутата состоит из двух направлений. Первое – это работа над законопроектами в масштабе всей страны, в Верховной раде. Второе – то, что мы делаем здесь, в округе, в котором мы избирались. Даже сложно определить, чему необходимо уделять больше внимания. Ведь в наше непростое время избиратели, а это те, кто оказал нам высокое доверие и сделал нас своими полномочными представителями, зачастую не знают, куда обратиться, чтобы прояснить свои вопросы. И они идут за помощью к своему депутату. В течение этого полугодия на депутатских приемах мною рассмотрено тысяча четыреста заявлений, принято три тысячи граждан. Я считаю, надо работать еще больше, помочь еще большему количеству людей. — сказал Сергей Кивалов.

Что касается работы в парламенте, то по многим вопросам, обсуждаемым в сессионном зале, я голосую «против». Прежде всего, это касается ряда реформ. Так, совершенно неприемлема, на мой взгляд, Пенсионная реформа в том виде, в котором ее предлагают внедрить в стране. Ввести ее в действие – значит уничтожить 12 миллионов пенсионеров, которые строили эту страну, а теперь оказались за чертой бедности. Вместо того, чтобы искать пути реального решения дефицита Пенсионного фонда, у нас предлагают убийственные проекты, направленные на еще более глубокое обнищание народа. Не может гражданин получать пенсию в 3 раза ниже минимальной оплаты труда, что мы и наблюдаем в настоящее время. Наши пенсионеры заслужили лучшего отношения к себе со стороны государства. Пенсионный фонд необходимо наполнить, но не таким методом, а созданием рабочих мест. Люди будут работать, платить налоги, в том числе и в Пенсионный фонд. Мы обязаны не допустить принятия в таком виде губительной реформы, и должны сформировать дорожную карту по реформированию пенсионной системы Украины, с целью кардинального улучшения жизненных условий для наших пенсионеров.

Следующее новшество – медицинская реформа. Что тут скажешь? Она никак не может быть внедрена, поскольку противоречит основному закону государства, Конституции, по статьям 32 и 49. В соответствии тому, что прописано в Конституции, медицинское обслуживание для граждан нашей страны предоставляется бесплатно, и мы должны придерживаться Основного закона. Если ввести в жизнь то, что сегодня обсуждается в Раде, десятки тысяч людей останутся без медицинской помощи. Ведь посмотрите, многие зарабатывают так мало, что для них стоит выбор – покупать лекарства или продукты. Это относится и к пенсионерам, ведь размеры пенсий у нас в стране намного меньше, чем требуется для нормальной жизни. И мы должны сделать все возможное, чтобы эти губительные законопроекты не были приняты. Я, как народный депутат уверен, что наша медицина нуждается в срочном и полноценном реформировании. Однако, эта реформа должна быть продуманной, взвешенной и учитывать интересы всех граждан, в том числе пенсионеров, малоимущих и других социально уязвимых слоев населения. Я в Верховной Раде голосовал против такой реформы, которая ликвидирует систему нашего здравоохранения. Это не реформа, а самоуничтожение не только системы здравоохранения, но и населения, так как в стране практически будет отсутствовать гарантированная медицинская помощь. Достаточно привести пример того, что на человека в месяц по этой так называемой «реформе» предусмотрено выделить в размере 2 грн.

В предлагаемой концепции судебной реформы много такого, что вообще, по моему мнению, не следует даже обсуждать. Но некоторые вещи, думаю, необходимо изменить. Например, у нас Президент может формировать Конституционный суд, но это неправильно. Очевидно, что судей местных судов должны выбирать непосредственно сами граждане, ведь кандидатура каждого из них им хорошо известна, а некоторых кандидатов они знают даже с детских лет. Президент страны, назначая судью в Ивановском или Окнянском районе, не может его знать. Его могут знать только люди на местах, которые и изберут наиболее достойную кандидатуру. И судья, который себя дискредитирует, может быть отозван или же его просто не изберут на следующий срок.

Судьи должны избираться, я – за систему мировых судей. Мне многие говорили, что, мол, это уже вчерашний день, и в мире такая практика не принята. Не согласен. Во многих странах мира действует система мировых судей. Ими могут быть простые граждане, не имеющие юридического образования, но пользующиеся авторитетом и уважением в своем городе или районе. Мы должны прислушиваться к избирателям. А избиратели ясно выразили свое мнение – он голосуют за то, чтобы избирать судью.

— подчеркнул народный депутат.

Народный депутат ответил на вопросы журналистов. В частности, он назвал законопроект о неприкосновенности депутатов пиар-акцией, призванной отвлечь граждан от насущных проблем в государстве. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос так и останется нерешенным.

Я лично проголосую «за» снятие неприкосновенности. Однако, этого не произойдет, пока на это не будет политической воли правительства. Если бы они на самом деле хотели принять такое решение, депутатская неприкосновенность уже давно была бы снята. — пояснил он.

Относительно закона о языковых квотах Сергей Кивалов подчеркнул, что людей хотят разделить на основе языка, а это неприемлемо и не соответствует принятым в мире нормам.

Вообще, язык вещания не имеет никакого значения. Важно другое – интересно или не интересно смотреть. Зритель голосует кнопкой. Интересные проекты на национальном телевидении можно пересчитать по пальцам. — отметил народный депутат.

Такое же мнение высказал он о, так называемых, антицерковных законопроектах.

Эти законы неприемлемы и их нельзя рассматривать. Это грубейшее нарушение существующего в стране порядка, где церковь отделена от государства. Все это прекрасно понимают и также используют нововведения для того, чтобы отвлечь избирателей от более насущных вопросов, требующих незамедлительного решения. — объяснил Сергей Кивалов.

Относительно Конституционной реформы народный депутат подчеркнул, что таковая давно назрела. Украине, отметил он, необходимо принять Конституцию в новой редакции.

Сергей Кивалов подчеркнул, что нельзя жить в стране, в которой четко не определена форма правления. Народ Украины, в ходе общественной дискуссии, которой может стать Всеукраинский референдум, должен сам определить свое будущее и то, какой он хочет видеть свою страну: либо парламентской, либо президентской республикой.

Сергей Кивалов напомнил о том, какая большая работа была проделана по отстаиванию прав одесских санаториев. Так, с 1 января 2017 года сотрудники санатория «Аркадия» не получали заработную плату, учреждение было на грани банкротства. Благодаря вмешательству народного депутата Сергея Кивалова, вопрос был решен положительно, финансовые потоки восстановлены и сегодня санаторий успешно работает. На сегодняшний день это единственный на всей территории Украины специализированный многопрофильный санаторий для лечения больных внелегочными формами туберкулеза.

Такая же история произошла с детским специализированным санаторием «Хаджибей», который является единственным в Украине детским специализированным клиническим санаторием для реабилитации детей с органическим поражением нервной системы и нарушениями психики. Вопрос государственного финансирования в 2017 году был решен положительно, и дети, как и ранее, будут получать квалифицированную помощь Большие проблемы и по сей день у старинного одесского санатория с давними медицинскими традициями – «Лермонтовского». Сергеем Киваловым было направлено несколько депутатских запросов и обращений в Верховную Раду, Генеральную прокуратуру, с тем, что санаторий должен принадлежать коллективу, который будет им эффективно управлять, а не переходить в Министерство юстиции.

Одесса как туристический центр немыслима без достопримечательностей, без парков, как и без санаториев и домов отдыха, а большинство их «распилили», прекратив финансирование. Надо обязательно сделать все, чтобы сохранить наше достояние, одесские санатории, и мы над этим работаем. — подчеркнул Сергей Кивалов.

Коснулся народный депутат и реализации социальных проектов. Так, уже 19 лет на безоплатной основе работает Юридическая клиника, где граждане могут получить высококвалифицированную юридическую помощь. Специалисты – студенты, аспиранты, преподаватели НУ «ОЮА», среди которых многие являются практикующими юристами, принимают в «Юридической клинике» до 50-60 человек в день.

Хочу отметить, что перед каждыми очередными выборами все без исключения новые политические силы громко заявляют о масштабных социальных проектах и обещают, что также будут оказывать бесплатную юридическую консультацию граждан. А на самом деле приём осуществляют в лучшем случае два-три юриста, которые, во-первых, не справляются с большим потоком людей, а во-вторых, не являются достаточно компетентными. Ведь один юрист не может быть специалистом абсолютно во всех сферах тех или иных правовых отношений. Должна быть выработана четкая программа и система, в которой будет работать большой штат высококвалифицированных юристов. Только в таком случае можно говорить о предоставлении реальной помощи гражданам, а не о пустом пиаре на громких темах. — подчеркнул народный депутат.

Для переселенцев из Донецкой и Луганской областей действует «Антикризисный центр правовой помощи переселенцам», где людям, попавшим в тяжелую ситуацию, оказывают помощь в решении насущных бытовых и правовых проблем. Также была создана рабочая группа юридической помощи морякам, и ещё один из последних социальных проектов – предоставление бесплатных нотариальных услуг.

Большой успех имеют организованные для пенсионеров компьютерные курсы, также на безоплатной основе. За последние шесть месяцев работы курсов получили навыки работы на компьютерах около 500 пенсионеров. Средний возраст посетителей курсов составляет 75 лет, с большим воодушевлением посещают занятия люди от 60 до 85 лет. Умение обращаться с компьютерами значительно облегчает и украшает их жизнь, даёт новые возможности в общении и получении знаний.

Являясь президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, Сергей Кивалов много внимания уделяет проблеме образования.

Так, в этом году удалось сохранить профессионально-технические училища и колледжи. В ПТУ готовят специалистов рабочих профессий. Сергей Кивалов подчеркнул, что система, когда финансирование училищ отдано в ведение местных бюджетов, не оправдывает себя. С такой финансовой нагрузкой могут справиться большие города, но местные советы в районах не в состоянии изыскать средства на содержание ПТУ. А отказываться от системы профессиональных училищ в корне неправильно.

За 15 лет в рамках НУ «ОЮА» создано и успешно работают пять профтехучилищ.

Не все могут стать экономистами, инженерами, филологами. Стране жизненно необходимы люди, владеющие рабочими специальностями – каменщики, плиточники, швеи и так далее. Мы не можем допустить, чтобы закрыли все профессионально-технические учреждения и уделяем техническому образованию особое внимание. В наших училищах осваивают рабочие профессии более тысячи слушателей, и мы будем развивать эту систему и дальше. — отметил Сергей Кивалов.

В этих училищах учится около 60 процентов детей с ограниченными возможностями и детей – сирот. А в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете разработана и давно действует программа поддержки детей с ограниченными возможностями и детей – сирот. Также Сергей Кивалов потребовал направить средства государственного бюджета на поддержание детей-сирот и детей лишенных родительской опеки. Это те деньги, которые нардепы решили направить на повышение собственных заработных плат.

Народный депутат акцентировал внимание на том, что в нашем городе продолжается строительство общеобразовательной церковно-приходской школы, которая рассчитана на тысячу учеников. Общая площадь классов составляет 10 тысяч кв. м., предусмотрены в школе спортивный зал, бассейн, кафе, актовый зал на 700 человек.

Президент НУ «ОЮА» и МГУ напомнил, что огромное значение придает развитию спортивных комплексов и центров, и в этом направлении также сделано немало. Спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, который также находится на восьмой станции Большого Фонтана, давно уже зарекомендовал себя центром проведения самых престижных чемпионатов регионального, всеукраинского и международного уровня. В прошлом году к новому учебному году на 5-ой станции Большого Фонтана был открыт новый стадион Международного гуманитарного университета, куда теперь приходят заниматься спортом жители Приморского района, взрослые и дети. Также они могут заниматься и на отреставрированных спортивных площадках НУ «ОЮА». Сергей Кивалов также добавил: