Сергей Кивалов: «Украина нуждается в здоровых реформах, а не в тех, которые уничтожают народ»

Народный депутат Украины VII созыва, член фракции «Оппозиционный блок», член Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член группы межпарламентских связей с государством Израиль Сергей Кивалов провел традиционный брифинг, посвященный итогам прошедшей сессии Верховной Рады Украины.
Судьи должны избираться, я – за систему мировых судей. Мне многие говорили, что, мол, это уже вчерашний день, и в мире такая практика не принята. Не согласен. Во многих странах мира действует система мировых судей. Ими могут быть простые граждане, не имеющие юридического образования, но пользующиеся авторитетом и уважением в своем городе или районе. Мы должны прислушиваться к избирателям. А избиратели ясно выразили свое мнение – он голосуют за то, чтобы избирать судью.
— подчеркнул народный депутат.
Народный депутат ответил на вопросы журналистов. В частности, он назвал законопроект о неприкосновенности депутатов пиар-акцией, призванной отвлечь граждан от насущных проблем в государстве. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос так и останется нерешенным.
Относительно закона о языковых квотах Сергей Кивалов подчеркнул, что людей хотят разделить на основе языка, а это неприемлемо и не соответствует принятым в мире нормам.
Такое же мнение высказал он о, так называемых, антицерковных законопроектах.
Относительно Конституционной реформы народный депутат подчеркнул, что таковая давно назрела. Украине, отметил он, необходимо принять Конституцию в новой редакции.
Сергей Кивалов подчеркнул, что нельзя жить в стране, в которой четко не определена форма правления. Народ Украины, в ходе общественной дискуссии, которой может стать Всеукраинский референдум, должен сам определить свое будущее и то, какой он хочет видеть свою страну: либо парламентской, либо президентской республикой.
Сергей Кивалов напомнил о том, какая большая работа была проделана по отстаиванию прав одесских санаториев. Так, с 1 января 2017 года сотрудники санатория «Аркадия» не получали заработную плату, учреждение было на грани банкротства. Благодаря вмешательству народного депутата Сергея Кивалова, вопрос был решен положительно, финансовые потоки восстановлены и сегодня санаторий успешно работает. На сегодняшний день это единственный на всей территории Украины специализированный многопрофильный санаторий для лечения больных внелегочными формами туберкулеза.
Такая же история произошла с детским специализированным санаторием «Хаджибей», который является единственным в Украине детским специализированным клиническим санаторием для реабилитации детей с органическим поражением нервной системы и нарушениями психики. Вопрос государственного финансирования в 2017 году был решен положительно, и дети, как и ранее, будут получать квалифицированную помощь Большие проблемы и по сей день у старинного одесского санатория с давними медицинскими традициями – «Лермонтовского». Сергеем Киваловым было направлено несколько депутатских запросов и обращений в Верховную Раду, Генеральную прокуратуру, с тем, что санаторий должен принадлежать коллективу, который будет им эффективно управлять, а не переходить в Министерство юстиции.
Коснулся народный депутат и реализации социальных проектов. Так, уже 19 лет на безоплатной основе работает Юридическая клиника, где граждане могут получить высококвалифицированную юридическую помощь. Специалисты – студенты, аспиранты, преподаватели НУ «ОЮА», среди которых многие являются практикующими юристами, принимают в «Юридической клинике» до 50-60 человек в день.
Для переселенцев из Донецкой и Луганской областей действует «Антикризисный центр правовой помощи переселенцам», где людям, попавшим в тяжелую ситуацию, оказывают помощь в решении насущных бытовых и правовых проблем. Также была создана рабочая группа юридической помощи морякам, и ещё один из последних социальных проектов – предоставление бесплатных нотариальных услуг.
Большой успех имеют организованные для пенсионеров компьютерные курсы, также на безоплатной основе. За последние шесть месяцев работы курсов получили навыки работы на компьютерах около 500 пенсионеров. Средний возраст посетителей курсов составляет 75 лет, с большим воодушевлением посещают занятия люди от 60 до 85 лет. Умение обращаться с компьютерами значительно облегчает и украшает их жизнь, даёт новые возможности в общении и получении знаний.
Являясь президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, Сергей Кивалов много внимания уделяет проблеме образования.
Так, в этом году удалось сохранить профессионально-технические училища и колледжи. В ПТУ готовят специалистов рабочих профессий. Сергей Кивалов подчеркнул, что система, когда финансирование училищ отдано в ведение местных бюджетов, не оправдывает себя. С такой финансовой нагрузкой могут справиться большие города, но местные советы в районах не в состоянии изыскать средства на содержание ПТУ. А отказываться от системы профессиональных училищ в корне неправильно.
За 15 лет в рамках НУ «ОЮА» создано и успешно работают пять профтехучилищ.
В этих училищах учится около 60 процентов детей с ограниченными возможностями и детей – сирот. А в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете разработана и давно действует программа поддержки детей с ограниченными возможностями и детей – сирот. Также Сергей Кивалов потребовал направить средства государственного бюджета на поддержание детей-сирот и детей лишенных родительской опеки. Это те деньги, которые нардепы решили направить на повышение собственных заработных плат.
Народный депутат акцентировал внимание на том, что в нашем городе продолжается строительство общеобразовательной церковно-приходской школы, которая рассчитана на тысячу учеников. Общая площадь классов составляет 10 тысяч кв. м., предусмотрены в школе спортивный зал, бассейн, кафе, актовый зал на 700 человек.
Президент НУ «ОЮА» и МГУ напомнил, что огромное значение придает развитию спортивных комплексов и центров, и в этом направлении также сделано немало. Спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, который также находится на восьмой станции Большого Фонтана, давно уже зарекомендовал себя центром проведения самых престижных чемпионатов регионального, всеукраинского и международного уровня. В прошлом году к новому учебному году на 5-ой станции Большого Фонтана был открыт новый стадион Международного гуманитарного университета, куда теперь приходят заниматься спортом жители Приморского района, взрослые и дети. Также они могут заниматься и на отреставрированных спортивных площадках НУ «ОЮА». Сергей Кивалов также добавил:
И в заключении хочу сказать несколько слов о моих последних инициативах по его развитию.
В меру своих сил и финансовых возможностей городские власти проводят ремонтные работы в старой части города. К примеру, только в последние годы первозданный вид фасадов обрели более 50 домов. Проводятся ремонтные работы крыш и водостоков. Муниципалитет старается, чтобы и горожане, и многочисленные туристы смогли насладиться красотой Одессы, но увы, только сил города недостаточно. В нашем городе полторы тысячи объектов культурного наследия исторической части города Одессы, пятьсот из которых требуют немедленной реставрации.
Сегодня надо спасать уходящее архитектурно-культурное наследие, и я уже многие годы борюсь за сохранение исторического облика Одессы и все свои усилия направляю на содействие в выделении из государственного бюджета средств на сохранения памятников архитектуры, расположенных в центре города Одессы и реконструкции ливневой канализации.
Исторические окраины Старой Одессы Пересыпь и Молдаванка сегодня оказались в центре современного города. Но специфическая застройка, характерная для окраин, никуда не делась, существовали проблемы с дорожным покрытием, освещением и постоянными подтоплениями.
Многочисленные обращения горожан убедили меня в том, жителям города не безразличен его внешний вид в центре исторической застройки. Людям не нравится, что первозданный вид фасадов зданий, многие из которых являются памятниками архитектуры. В частности, по ул. Пушкинской, внешний вид исторических фасадов был нарушен многочисленными современными конструкциями в виде самодельных балконов, летних террас, кондиционеров и рекламных баннеров.
Мною были направлены соответствующие обращения к руководителям города и области о необходимости приведения исторических фасадов ул. Пушкинской в надлежащий вид.
Однако, понимая то, что собственными силами городские власти вряд ли реализуют эту масштабную программу, я также обратился к Премьер-министру о выделении из государственного бюджета дополнительных средств для сохранения исторического облика одной из центральных улиц города Одессы.
В условиях современных рыночных отношений памятники архитектурного наследия следует рассматривать как объекты, имеющие большое социально-культурное значение для нашего народа. Их следует оберегать от недобросовестных посягательств лиц, желающих получить сиюминутную материальную выгоду в ущерб общественным интересам.
Однако это не исключает возможности использовать памятники архитектурного наследия как объекты потенциального инвестирования, при условии неукоснительного соблюдения действующего законодательства, охраняющего наше культурное наследие.
И в стенах парламента и на своем округе, стараюсь делать все для того, чтобы многое в нашем городе менялось к лучшему. Но решение одних задач открывает перспективы для новых. Нам еще, всем вместе, многое предстоит сделать для любимого города и страны, но этот труд благодарный, он приносит радость. Именно поэтому, хочу выразить надежду, что следующая сессия парламента все-таки перейдет из количественного состояния в качественное, и все мы ощутим эти изменения к лучшему.