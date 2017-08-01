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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!

Одессе повезло, история полюбила этот город, овеянный мифами и легендарными событиями. Кто только из великих людей прошлого не был связан с Одессой?! По одной из легенд ее первый градоначальник герцог Эммануил де Ришелье, верно служивший своей новой родине, но тосковавший по любимой сердцу Франции, решил построить в южной степи город, который бы соперничал по своей красоте с Парижем. Так или иначе, но побывавшие в Одессе иностранцы часто находят сходство с нашим городом столицы Франции, именуя его «Маленький Париж». Архитектура Старой Одессы изобилует великолепными образцами исторической застройки различных периодов, среди которой есть и доходные дома, и крупные общественные здания. Все они немые свидетели ушедших дней славной истории нашего города.

Шли годы, над Одессой проносились войны и революции. ХХ век особенно жестоко обошелся со Старым городом, интервенция в годы гражданской и особенно бомбардировки и артобстрелы Великой Отечественной. Многие здания – памятники архитектуры были в те годы утрачены. За ХХ век Одесса сильно разрослась, став городом миллионником, но власти, увлеченные строительством нового города, позабыли о старом. Целых сто лет Старая Одесса была предоставлена разрушающим факторам времени, природной среды и техногенного воздействия. Одной из главных причин предаварийного состояния многих архитектурных шедевров Одессы являются подпочвенные воды, размывающие довольно мягкий строительный материал – камень ракушечник, из которого построен Старый город.

Сегодня городские власти изменили свое отношение к Старой Одессе. В меру своих сил и финансовых возможностей они проводят ремонтные работы в старой части города. К примеру, только в последние годы первозданный вид фасадов обрели более 50 домов. Проводятся ремонтные работы крыш и водостоков. Муниципалитет старается, чтобы и горожане, и многочисленные туристы смогли насладиться красотой Одессы, но увы, только сил города недостаточно. В нашем городе полторы тысячи объектов культурного наследия исторической части города Одессы, пятьсот из которых требуют немедленной реставрации.
 — считает народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!

 

Народный депутат всегда проявлял заботу о родном городе, и уже на протяжении нескольких лет борется за сохранение исторического облика Одессы и направляет все свои усилия на содействие в выделении из государственного бюджета средств на реконструкции ливневой канализации и сохранения памятников архитектуры расположенных в центре города Одессы.

Текущий ремонт фасадов предполагает комплексный подход – с заменой ливнестоков, навесных сетей провайдеров, уродующих фасады, а также оштукатуривание и окраску фасадов в характерный для Одессы песочно-золотистый цвет.

Сегодня по всем этим объектам изготовлены паспорта фасадов. В них прописано, какие должны быть фасады в аутентичном виде. И в соответствии с паспортами фасадов будут производиться эти работы.
 — отметил начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгин.

Исторические окраины Старой Одессы Пересыпь и Молдаванка сегодня оказались в центре современного города. Но специфическая застройка, характерная для окраин, никуда не делась, существовали проблемы с дорожным покрытием, освещением и постоянными подтоплениями.

С 2012 года в городе начала действовать Муниципальная программа благоустройства окраин Одессы. Большая часть средств ушла на ремонт наружного освещения, а также на реконструкцию и восстановление дорожного покрытия окраинных улиц в Киевском, Малиновском и Суворовском районах. Также была разработана проектная документация и проведены оперативные работы по защите территории Одессы от затоплений в границах Балтской, Объездной, Николаевской дорог и ул. Лиманной.

Сергей Кивалов рассказывает: 

Многочисленные обращения горожан убедили меня в том, жителям города не безразличен его внешний вид в центре исторической застройки. Людям не нравится, что первозданный вид фасадов зданий, многие из которых являются памятниками архитектуры, в частности, по ул. Пушкинской, внешний вид исторических фасадов был нарушен многочисленными современными конструкциями в виде самодельных балконов, летних террас, кондиционеров и рекламных баннеров.
Мною были направлены соответствующие обращения к руководителям города и области о необходимости приведения исторических фасадов ул. Пушкинской в надлежащий вид. Однако, понимая то, что собственными силами городские власти вряд ли реализуют эту масштабную программу, я также обратился к премьер-министру о выделении из государственного бюджета дополнительных средств для сохранения исторического облика одной из центральных улиц города Одессы. 
В условиях современных рыночных отношений памятники архитектурного наследия следует рассматривать как объекты, имеющие большое социально-культурное значение для нашего народа. Их следует оберегать от недобросовестных посягательств лиц, желающих получить сиюминутную материальную выгоду в ущерб общественным интересам.
Однако это не исключает возможности использовать памятники архитектурного наследия как объекты потенциального инвестирования, при условии неукоснительного соблюдения действующего законодательства, охраняющего наше культурное наследие.

 

Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!

 

Напомним, Сергей Кивалов неоднократно выступал за сохранение и проведение ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры, выделение средств, необходимых для сохранения объектов культурного наследия в городе Одессе, сохранение исторического центра, повышение туристической привлекательности и развитие города. Также одной из инициатив народного депутата является введение моратория на высотное строительство в центре города, который предполагает, что ремонт и реконструкция в Одессе должны проводиться только с сохранением исторического облика зданий.

Более десяти депутатских запросов были направлены на имя премьер-министра Украины, министра инфраструктуры, генерального прокурора, первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной и экологической инспекции Украины.

И в стенах парламента и на своем округе, стараюсь делать все для того, чтобы многое в нашем городе менялось к лучшему. Но решение одних задач открывает перспективы для новых. Нам, всем вместе, еще многое предстоит сделать для любимого города и страны, но этот труд благодарный, он приносит радость.
 — отметил Сергей Кивалов.

Галерея

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Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!
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