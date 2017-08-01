Сергей Кивалов: Одесса у нас одна – другой не будет!

Одессе повезло, история полюбила этот город, овеянный мифами и легендарными событиями. Кто только из великих людей прошлого не был связан с Одессой?! По одной из легенд ее первый градоначальник герцог Эммануил де Ришелье, верно служивший своей новой родине, но тосковавший по любимой сердцу Франции, решил построить в южной степи город, который бы соперничал по своей красоте с Парижем. Так или иначе, но побывавшие в Одессе иностранцы часто находят сходство с нашим городом столицы Франции, именуя его «Маленький Париж». Архитектура Старой Одессы изобилует великолепными образцами исторической застройки различных периодов, среди которой есть и доходные дома, и крупные общественные здания. Все они немые свидетели ушедших дней славной истории нашего города.

Шли годы, над Одессой проносились войны и революции. ХХ век особенно жестоко обошелся со Старым городом, интервенция в годы гражданской и особенно бомбардировки и артобстрелы Великой Отечественной. Многие здания – памятники архитектуры были в те годы утрачены. За ХХ век Одесса сильно разрослась, став городом миллионником, но власти, увлеченные строительством нового города, позабыли о старом. Целых сто лет Старая Одесса была предоставлена разрушающим факторам времени, природной среды и техногенного воздействия. Одной из главных причин предаварийного состояния многих архитектурных шедевров Одессы являются подпочвенные воды, размывающие довольно мягкий строительный материал – камень ракушечник, из которого построен Старый город.

Сегодня городские власти изменили свое отношение к Старой Одессе. В меру своих сил и финансовых возможностей они проводят ремонтные работы в старой части города. К примеру, только в последние годы первозданный вид фасадов обрели более 50 домов. Проводятся ремонтные работы крыш и водостоков. Муниципалитет старается, чтобы и горожане, и многочисленные туристы смогли насладиться красотой Одессы, но увы, только сил города недостаточно. В нашем городе полторы тысячи объектов культурного наследия исторической части города Одессы, пятьсот из которых требуют немедленной реставрации. — считает народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Народный депутат всегда проявлял заботу о родном городе, и уже на протяжении нескольких лет борется за сохранение исторического облика Одессы и направляет все свои усилия на содействие в выделении из государственного бюджета средств на реконструкции ливневой канализации и сохранения памятников архитектуры расположенных в центре города Одессы.

Текущий ремонт фасадов предполагает комплексный подход – с заменой ливнестоков, навесных сетей провайдеров, уродующих фасады, а также оштукатуривание и окраску фасадов в характерный для Одессы песочно-золотистый цвет.

Сегодня по всем этим объектам изготовлены паспорта фасадов. В них прописано, какие должны быть фасады в аутентичном виде. И в соответствии с паспортами фасадов будут производиться эти работы. — отметил начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгин.

Исторические окраины Старой Одессы Пересыпь и Молдаванка сегодня оказались в центре современного города. Но специфическая застройка, характерная для окраин, никуда не делась, существовали проблемы с дорожным покрытием, освещением и постоянными подтоплениями.

С 2012 года в городе начала действовать Муниципальная программа благоустройства окраин Одессы. Большая часть средств ушла на ремонт наружного освещения, а также на реконструкцию и восстановление дорожного покрытия окраинных улиц в Киевском, Малиновском и Суворовском районах. Также была разработана проектная документация и проведены оперативные работы по защите территории Одессы от затоплений в границах Балтской, Объездной, Николаевской дорог и ул. Лиманной.

Сергей Кивалов рассказывает:

Многочисленные обращения горожан убедили меня в том, жителям города не безразличен его внешний вид в центре исторической застройки. Людям не нравится, что первозданный вид фасадов зданий, многие из которых являются памятниками архитектуры, в частности, по ул. Пушкинской, внешний вид исторических фасадов был нарушен многочисленными современными конструкциями в виде самодельных балконов, летних террас, кондиционеров и рекламных баннеров.

Мною были направлены соответствующие обращения к руководителям города и области о необходимости приведения исторических фасадов ул. Пушкинской в надлежащий вид. Однако, понимая то, что собственными силами городские власти вряд ли реализуют эту масштабную программу, я также обратился к премьер-министру о выделении из государственного бюджета дополнительных средств для сохранения исторического облика одной из центральных улиц города Одессы.

В условиях современных рыночных отношений памятники архитектурного наследия следует рассматривать как объекты, имеющие большое социально-культурное значение для нашего народа. Их следует оберегать от недобросовестных посягательств лиц, желающих получить сиюминутную материальную выгоду в ущерб общественным интересам.

Однако это не исключает возможности использовать памятники архитектурного наследия как объекты потенциального инвестирования, при условии неукоснительного соблюдения действующего законодательства, охраняющего наше культурное наследие.

Напомним, Сергей Кивалов неоднократно выступал за сохранение и проведение ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры, выделение средств, необходимых для сохранения объектов культурного наследия в городе Одессе, сохранение исторического центра, повышение туристической привлекательности и развитие города. Также одной из инициатив народного депутата является введение моратория на высотное строительство в центре города, который предполагает, что ремонт и реконструкция в Одессе должны проводиться только с сохранением исторического облика зданий.

Более десяти депутатских запросов были направлены на имя премьер-министра Украины, министра инфраструктуры, генерального прокурора, первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной и экологической инспекции Украины.