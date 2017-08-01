Компьютерные знания сегодня – это социальная необходимость, а не роскошь или привилегии

В Одессе на базе Международного гуманитарного университета четвертый год работают специализированные бесплатные курсы для пенсионеров. Социальный проект действует по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова и пользуется большой популярностью среди пенсионеров Приморского района города Одессы. Этим летом выпускники уже 17-го набора торжественно получили сертификаты об окончании курсов. Этим летом обучаться компьютерным навыкам приступил 91 пенсионер, самому старшему учащемуся – 80 лет. Занятия проходили в небольших группах и в две смены. Обучали пожилых людей студенты - магистры и преподаватели МГУ.

Спасибо большое Сергею Васильевичу Кивалову за то, что мы, пенсионеры, можем абсолютно бесплатно научиться компьютерной грамоте. Благодаря этим занятиям мы с помощью чутких преподавателей смогли познать основные компьютерные премудрости. Теперь я могу работать с текстами в программе Word, искать информацию в Интернете и общаться с родственниками и знакомыми — рассказывает Татьяна Отрадная.

Сергей Васильевич делает большое дело для пожилых людей. Мы ощущаем вторую молодость, обучаясь новым технологиям, как говорится, идем в ногу со временем, не отставая от молодежи - делится своими впечатлениями Лариса Руденко.

Я узнала про набор на бесплатные компьютерные курсы по телевидению – включила телеканал «Репортер» и там как раз передавали, я тут же позвонила и записалась. Курсы просто замечательные! Я узнала столько нового, теперь спокойно могу пользоваться всеми возможностями, которые дает нам компьютер - рассказывает Валентина Викторовна.

Президент МГУ, народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил пенсионеров с окончанием компьютерных курсов и вручил им соответствующие сертификаты

Наше старшее поколение должно шагать в ногу со временем, им просто необходимо освоить компьютер. Лучшие студенты и преподаватели МГУ обучают пенсионеров на курсах, к каждому ученику – профессиональный и чуткий подход. Мы делали эти курсы не «для галочки», мы действительно обучаем старшее поколении компьютерным азам, чтобы они чувствовали себя уверенней в современном мире, и нам это удается. Я хочу подчеркнуть, что большинство украинских пенсионеров не в состоянии оплатить компьютерные курсы, для этого им бы пришлось отдать всю свою годовую пенсию, так как цены на такие курсы достаточно высоки. Мы сделали абсолютно бесплатное обучение для наших пенсионеров, которые всю жизнь работали на производстве и в других отраслях, пополняя бюджет страны, и заслужили поддержку с нашей стороны. Компьютерные знания сегодня – это социальная необходимость, а не роскошь или привилегии. Были и те, кто говорил мне, что в 70-80 лет нельзя научить компьютерным знаниям, так вот они ошиблись. Яркий тому пример более 1500 наших выпускников курсов, которые отлично овладели компьютером и теперь общаются со своими родными через Skype, смотрят и читают новости и даже находят себе работу в Интернете. Наши студенты - люди с колоссальным жизненным и трудовым опытом. У некоторых наших слушателей трудовой стаж – порядка 60 лет, многие из них участники боевых действий и это большая гордость для нас принимать их и обучать в МГУ - отметил Сергей Кивалов.

Следующий набор на бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров на базе МГУ состоится в сентябре месяце.