В Затоке прошли Летние игры по пляжным видам спорта

Наконец спала аномальная августовская жара, которая на протяжении нескольких недель буквально испытывала одесситов на прочность, и наступил, пожалуй, самый любимый для всех отдыхающих бархатный сезон. Именно сейчас пришла пора отдохнуть от изнуряющего зноя и посвятить последние тёплые дни лета активному отдыху и занятиям спортом на свежем воздухе. Прекрасной возможностью интересно и с пользой провести свой выходной стали «Летние игры», которые прошли на базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» в пгт. Затока. 19 августа здесь прошли соревнования по пляжному футболу и волейболу – в нём приняли участие студенты и представители профессорско-преподавательского состава Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.

До начала учебного года остались считанные дни и с тем, чтобы этот отпуск и каникулы стали особенно запоминающимися для студентов и преподавателей, мы решили организовать такой вот товарищеский кубок по пляжным видам спорта. Ведь как поётся в известной песне - лето – это маленькая жизнь, а поэтому провести его нужно так, чтобы потом весь год было приятно вспоминать. А тем более, сейчас конец августа – бархатный сезон и самая лучшая пора для времяпровождения на море. Не зря в народе конец августа сравнивают с вечером воскресенья и его нужно провести в приятной обстановке и с приятными эмоциями. Вообще, этот год особенный для нас, ведь так совпало, что в этом году мы отмечаем не только 20-летие Национального университета «Одесская юридическая академия», но ещё и 5-летний юбилей нашей базы отдыха. В 2012 году база отдыха «Академия» впервые распахнула свои двери для всех желающих, и вот уже пятый год подряд студенты и сотрудники Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета имеют прекрасную возможность оздоровиться на базе отдыха европейского класса по льготной путёвке – Профсоюз нашего университета даёт студентам и сотрудникам 85% скидку на путёвку на летний отдых в 4-звёздочном комфортабельном отеле на самом берегу моря. Я уверен, что тем студентам, которые здесь впервые, всё обязательно очень понравится, и они захотят непременно отдохнуть здесь в следующем году, - выразил уверенность президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

В «Летних играх» приняли участие команды студентов и преподавателей всех факультетов и институтов НУ «ОЮА», а также МГУ, они соревновались в пляжном футболе и волейболе. По результатам игр в футбольном первенстве победу одержал факультет гражданской и хозяйственной юстиции, второе место досталось Институт уголовной юстиции, бронзу завоевал факультет адвокатуры. В пляжном волейболе чемпионом стала команда Института уголовной юстиции, второго места удостоилась сборная факультета гражданской и хозяйственной юстиции, а третье заняла команда факультета психологии, политологии и социологии.

Это здорово, что на такой прекрасной базе отдыха, на самом берегу моря собрались вместе студенты, преподаватели, администрация нашего университета и вместе в дружеской атмосфере играют в футбол и в пляжный волейбол. У наших студентов и преподавателей есть замечательная возможность провести часть своего летнего отпуска на комфортабельной базе отдыха, аналогов которой нет на всём Черноморском побережье. И вот теперь, отдохнувшие, полные сил и энергии в начале учебного года они вновь готовы приступить, кто к преподаванию, кто к учёбе. Как говорит известная пословица, в здоровом теле – здоровый дух и президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов всё делает для того, чтобы именно таким образом развивался наш вуз, а семья студентов и преподавателей была единая и очень крепкая , - рассказал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Я очень горжусь командой нашего факультета, ребята большие молодцы - сегодня они показали класс в пляжном волейболе и одержали, на мой взгляд, действительно заслуженную победу. Это просто отлично, что Сергей Васильевич проводит такие мероприятия, на которых стираются всякие формальные рамки между студентами, преподавателями, руководством вуза, так и должно быть, это привычная мировая практика и к тому же, это хорошая реклама спорта и здорового образа жизни среди студентов, - добавил декан Института уголовной юстиции, доцент Вадим Подгородинский.

Кроме спортивных мероприятий, вечером всех отдыхающих ожидал песенный концерт, подготовленный талантливыми воспитанниками Центра культуры НУ «ОЮА». С импровизированной сцены прозвучали песни о нашем родном городе, самом синем в мире Черном море и, конечно же, о самом прекрасном чувстве любви.

Студентка 4 курса судебно-административного факультета НУ «ОЮА», обладательница титула «Мисс Академия - 2017» Вероника Шувалова каждый год приезжает сюда, чтобы оздоровится и восстановить силы перед учебным годом.

Мне, как студентке Национального университета «Одесская юридическая академия», повезло отдыхать в столь хорошую погоду на нашей базе отдыха. Надо сказать, что не у всех студентов других вузов есть такая возможность, ведь Профсоюз нашего университета оплачивает 85 процентов стоимости путёвки, для того, чтобы все желающие смогли позволить себе такой прекрасный летний отдых. Мне здесь очень нравится отдыхать, я приезжаю сюда каждый год и советую базу отдыха «Академия» всем своим друзьям. Море позитива, море витаминов, море загара!, - поделилась своими впечатлениями об отдыхе Мисс «Академия-2017» Вероника Шувалова.

Многие ребята, с которыми мы пообщались, отдыхают в Затоке на этой базе уже не первый раз. Все они без исключения отмечают высокий уровень сервиса и хотят приехать сюда снова в следующем году.