В Одессе открыли музей адвокатуры

Девятого октября в Одессе состоялось торжественное открытие музея адвокатуры. В церемонии открытия приняли участие деятели науки и образования, видные ученые, ведущие адвокаты и юристы Украины.

Знаменательное событие состоялось в стенах факультета адвокатуры Национального университета «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА»).

Экспозиция кабинетов посвящена становлению и развитию адвокатуры нашего региона, выдающимся адвокатам Одессы и призвана способствовать сохранению и распространению традиций правозащитной деятельности, в первую очередь, среди будущих адвокатов.

Реализация проекта – результат совместных усилий Национального университета «Одесская юридическая академия» и Национальной Ассоциации адвокатов Украины в рамках заключенного между ними меморандума о сотрудничестве. Материалы для музея подготавливали учёные кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры, которые работают над исследованиями истории адвокатуры в Украине.

Учебная дисциплина «История адвокатуры Украины» была разработана на кафедре организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры специально для факультета адвокатуры в 2005 году - пояснила заведующая кафедрой организации судебных и правоохранительных органов и адвокатуры Н.М. Бакаянова.

«На ежегодной международной научно-практической конференции «Адвокатура: история, современность и будущее», которая проводится на факультете, начиная с 2010 года, темы докладов студентов и ученых традиционно посвящены и истории адвокатуры. Открытие кабинетов истории адвокатуры, на наш взгляд, усилит интерес к дальнейшим исследованиям в этой области», - рассказывает Нана Бакаянова.

Проректор по науке Одесской Юракадемии Галина Ульянова также поздравила всех с этим значительным событием, как для Одесской правовой школы, так и для Украины в целом:

Есть такая поговорка: «Адвокатура – это искусство обеспечения человечности всеми законными способами». Гуманность, порядочность, гражданское мужество – это то, что отличает работу адвоката, что присуще профессионалу в общении с теми, чьи интересы он представляет. Одним из важных насущных вопросов сегодня является реформирование не только юридический науки и образования, но и в целом юриспруденции. Я имею ввиду нашумевший законопроект о юридическом образовании. Но мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию. Президент нашего вуза Сергей Васильевич Кивалов будет подавать альтернативный проект этого закона , который защит юридическую профессию в Украине. Наш университет является продолжателем лучших традиций Одесской правовой школы. И эти традиции мы стремимся развивать и передавать подрастающему поколению. Ведь тот, кто не знает свою историю, не имеет своего будущего.

В открытии музея адвокатуры приняла участие глава Центра исследований адвокатуры и права Национальной Ассоциации адвокатов Украины, руководитель проекта «История адвокатуры Украины» Ирина Василык.

Студентам, будущим адвокатам и юристам важно знать истоки своей профессии. Здесь, в музее, представлена история одесской адвокатуры, начиная с середины 19-го– начала 20-го столетия.

Но специалист-историк в области адвокатуры Ирина Василык уверена, что истоки данного социально-правового института уходят вглубь веков.

Мы считаем, что адвокатура как правовой институт в Украине зародился еще в 16-17 веке. Адвокаты Гетманщины – это целый пласт истории, который нам еще долго предстоит изучать. У Центра исследований адвокатуры и права есть в этом смысле интересные наработки, и полагаю, что одесские студенты подхватят эту эстафету и продолжат работу в данном направлении.

— подчеркнула Ирина Богдановна.

Под музей отведено два кабинета – истории адвокатуры Украины и истории адвокатуры Одесской области. Разделы экспозиции музея посвящены адвокатам – государственным деятелям Украины, украинской адвокатуре времен Гетманщины, монастырским и архиерейским адвокатам – стряпчим, адвокатам времен национально-освободительного движения за независимость Украины (1917-1921 гг.), советского периода, адвокатским объединениям Одесской области начала двухтысячных годов. Отдельный стенд посвящен выдающимся деятелям присяжной адвокатуры округа Одесской судебной палаты – Осипу Яковлевичу Пергаменту и Ивану Михайловичу Ковшарову.

Представленные редкие материалы об адвокате Ковшарове, который стал мучеником и причислен к лику святых, – это результат кропотливой работы, которую не один год вел одесский адвокат и исследователь Сергей Иванович Емец. К сожалению, его не стало два года назад. Но остались его работы, архивы. Одесские адвокаты не знают своей истории, хотя она не очень долгая, ей всего сто пятьдесят лет. Есть много пробелов, белых пятен. Этим нужно серьезно заниматься. И открывшийся музей в этом смысле благоприятный фактор. А пример Одессы, Национального университета «Одесская юридическая академия» послужит путеводителем и даст толчок другим регионам, которые пойдут по нашим стопам.

— рассказал председатель Совета адвокатов Одесской области Иосиф Бронз.

Значимость открывшегося музея несомненна, в этом уверен декан факультета адвокатуры НУ «ОЮА» Евгений Хижняк и все присутствовавшие на торжестве гости. Информация, представленная на стендах музея, будет полезна не только для студентов, но и для преподавателей, для успешной качественной работы адвокатов. И это только первый шаг для следующих исследований.