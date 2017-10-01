В Одессе открыли музей адвокатуры

Девятого октября в Одессе состоялось торжественное открытие музея адвокатуры. В церемонии открытия приняли участие деятели науки и образования, видные ученые, ведущие адвокаты и юристы Украины.
Знаменательное событие состоялось в стенах факультета адвокатуры Национального университета «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА»).
Экспозиция кабинетов посвящена становлению и развитию адвокатуры нашего региона, выдающимся адвокатам Одессы и призвана способствовать сохранению и распространению традиций правозащитной деятельности, в первую очередь, среди будущих адвокатов.
Реализация проекта – результат совместных усилий Национального университета «Одесская юридическая академия» и Национальной Ассоциации адвокатов Украины в рамках заключенного между ними меморандума о сотрудничестве. Материалы для музея подготавливали учёные кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры, которые работают над исследованиями истории адвокатуры в Украине.
Учебная дисциплина «История адвокатуры Украины» была разработана на кафедре организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры специально для факультета адвокатуры в 2005 году - пояснила заведующая кафедрой организации судебных и правоохранительных органов и адвокатуры Н.М. Бакаянова.
«На ежегодной международной научно-практической конференции «Адвокатура: история, современность и будущее», которая проводится на факультете, начиная с 2010 года, темы докладов студентов и ученых традиционно посвящены и истории адвокатуры. Открытие кабинетов истории адвокатуры, на наш взгляд, усилит интерес к дальнейшим исследованиям в этой области», - рассказывает Нана Бакаянова.
Проректор по науке Одесской Юракадемии Галина Ульянова также поздравила всех с этим значительным событием, как для Одесской правовой школы, так и для Украины в целом:
В открытии музея адвокатуры приняла участие глава Центра исследований адвокатуры и права Национальной Ассоциации адвокатов Украины, руководитель проекта «История адвокатуры Украины» Ирина Василык.
Студентам, будущим адвокатам и юристам важно знать истоки своей профессии. Здесь, в музее, представлена история одесской адвокатуры, начиная с середины 19-го– начала 20-го столетия.
Но специалист-историк в области адвокатуры Ирина Василык уверена, что истоки данного социально-правового института уходят вглубь веков.
Под музей отведено два кабинета – истории адвокатуры Украины и истории адвокатуры Одесской области. Разделы экспозиции музея посвящены адвокатам – государственным деятелям Украины, украинской адвокатуре времен Гетманщины, монастырским и архиерейским адвокатам – стряпчим, адвокатам времен национально-освободительного движения за независимость Украины (1917-1921 гг.), советского периода, адвокатским объединениям Одесской области начала двухтысячных годов. Отдельный стенд посвящен выдающимся деятелям присяжной адвокатуры округа Одесской судебной палаты – Осипу Яковлевичу Пергаменту и Ивану Михайловичу Ковшарову.
Значимость открывшегося музея несомненна, в этом уверен декан факультета адвокатуры НУ «ОЮА» Евгений Хижняк и все присутствовавшие на торжестве гости. Информация, представленная на стендах музея, будет полезна не только для студентов, но и для преподавателей, для успешной качественной работы адвокатов. И это только первый шаг для следующих исследований.