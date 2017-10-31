Черлидеры со всей Украины соревновались в Открытом кубке Одесской области

Около двухсот человек приняли участие в Открытом кубке Одесской области по черлидингу и черспорту-2017, который состоялся в спортивно-оздоровительном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-ой станции Большого фонтана.

Черлидинг – новый для нашей страны вид спорта, сочетающий элементы гимнастики, акробатики, хореографии и танца, получил распространение в Украине в 2005 году. Но число поклонников и любителей этого красивого спортивного движения растет год от года. В клубы и секции по черлидингу приходят те, кого привлекает физическое развитие и совершенство, красота и пластика, здоровый образ жизни.

Открытый кубок Одесской области по черлидингу и черспорту-2017, в котором приняли участие спортсмены из разных городов Украины, – первые соревнования в новом сезоне. Самым юным участницам – пять лет. Самые взрослые – студентки вузов. Так же разнообразны номинации выступлений – соло, дуэты, групповые станты, данс. Но все участницы должны выполнить определенную программу, с базовыми движениями и прыжками.

Судья и тренер Елизавета Мусич (Одесса) представляла на соревнованиях одесский клуб «Высшая школа черлидинга». Здесь же выступали его достойные соперники, с которыми одесситки состязались в прошлом сезоне на Чемпионате Украины, два клуба из Днепра – «Эдельвейс» и «Триумф».

В соревнованиях участвовали несколько столичных команд, среди которых лидер турниров клуб «Angels Ukraine».

Президент Открытого кубка Одесской области по черлидингу и черспорту Денис Гратий признался, что подготовка спортсменов проходит намного серьезней, чем прежде.

Наша команда была лидером на протяжении всего прошлого сезона, и на Чемпионате Украины одесситы заняли первое место, привезя в родной город более сорока медалей. В этом году нам будет сложней: уровень наших соперников значительно возрос. Но ведь и мы тоже не собираемся сдавать своих позиций, будем бороться.

Открытый кубок в Одессе определит наиболее достойных спортсменов области для участия в Чемпионате Украины – всего более 15 номинаций, который состоится первого декабря в Киеве. И независимо от результатов соревнований 18 ноября одесская команда будет участвовать в Открытом кубке Днепропетровской области, – рассказал Денис Гратий.

Организатор турнира особо отметил, что впервые соревнования по черлидингу и черспорту проходят в условиях, полностью соответствующих установленным нормам:

Просторный, светлый и, главное, теплый зал – это то, чего так не хватало раньше. Здесь качественное освещение, есть зрительские трибуны, теплые раздевалки. А высота зала без труда позволяет выполнять любые акробатические прыжки, используя возможности спортсменов по максимуму. Важное значение для нашего вида спорта имеет покрытие, соответствующее международным нормам и исключающее угрозу травм. Тут оно именно такое. Поэтому я бы хотел выразить благодарность президенту Международного гуманитарного университета Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он создал в Одессе этот спорткомплекс, где ныне проводятся турниры и соревнования как городского, так и национального уровня. Благодаря этому Одесса сегодня становится более спортивной.

Интересно, что новый вид спорта уже рекомендован для школьной программы в рамках курса физической подготовки. С этой целью две недели назад в Одессе состоялся семинар для учителей физкультуры по внедрению черлидинга в школьную программу. А через месяц состоится Всеукраинский фестиваль по черлидингу, честь Одессы на котором будут защищать команды одесских школ.

Организатор нынешних соревнований – Всеукраинская федерация по черлидингу и черспорту. Ее президент Андрей Боляк вынужден был признать, что Одесса демонстрирует завидный рост в этом направлении.

Порадовала и прекрасная база, где мы находимся, – отличный современный зал, специальное покрытие, и результаты, которые демонстрируют спортсмены. Ваш город впереди по развитию новых форм черлидинга. Летом следующего года в Италии состоится Чемпионат Европы по черлидингу, куда отправятся лучшие спортсмены. Кстати, в этом году на Чемпионате Европы, который прошел в Хорватии, украинские спортсмены завоевали серебряные и бронзовые награды. А 12 ноября в Японии состоится чемпионат мира, поучаствовать в котором тоже готовится наша сборная.

Так что, несмотря на то, что в командном зачёте одесситы заняли 3-е место, уступив первенство киевлянам, а второе место – Днепру, у наших спортсменов есть все шансы и возможности проявить себя на международной арене.

Отметим, что в конце декабря состоится одно из важнейших событий в мире черлидинга – международный кинофестиваль спортивных фильмов «Cheer Films Festival». Кинофестиваль традиционно пройдет на базе Одесской киностудии при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.