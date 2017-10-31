Черлидеры со всей Украины соревновались в Открытом кубке Одесской области

Около двухсот человек приняли участие в Открытом кубке Одесской области по черлидингу и черспорту-2017, который состоялся в спортивно-оздоровительном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-ой станции Большого фонтана.
Черлидинг – новый для нашей страны вид спорта, сочетающий элементы гимнастики, акробатики, хореографии и танца, получил распространение в Украине в 2005 году. Но число поклонников и любителей этого красивого спортивного движения растет год от года. В клубы и секции по черлидингу приходят те, кого привлекает физическое развитие и совершенство, красота и пластика, здоровый образ жизни.
Открытый кубок Одесской области по черлидингу и черспорту-2017, в котором приняли участие спортсмены из разных городов Украины, – первые соревнования в новом сезоне. Самым юным участницам – пять лет. Самые взрослые – студентки вузов. Так же разнообразны номинации выступлений – соло, дуэты, групповые станты, данс. Но все участницы должны выполнить определенную программу, с базовыми движениями и прыжками.
Судья и тренер Елизавета Мусич (Одесса) представляла на соревнованиях одесский клуб «Высшая школа черлидинга». Здесь же выступали его достойные соперники, с которыми одесситки состязались в прошлом сезоне на Чемпионате Украины, два клуба из Днепра – «Эдельвейс» и «Триумф».
В соревнованиях участвовали несколько столичных команд, среди которых лидер турниров клуб «Angels Ukraine».
Президент Открытого кубка Одесской области по черлидингу и черспорту Денис Гратий признался, что подготовка спортсменов проходит намного серьезней, чем прежде.
Открытый кубок в Одессе определит наиболее достойных спортсменов области для участия в Чемпионате Украины – всего более 15 номинаций, который состоится первого декабря в Киеве. И независимо от результатов соревнований 18 ноября одесская команда будет участвовать в Открытом кубке Днепропетровской области,
Организатор турнира особо отметил, что впервые соревнования по черлидингу и черспорту проходят в условиях, полностью соответствующих установленным нормам:
Интересно, что новый вид спорта уже рекомендован для школьной программы в рамках курса физической подготовки. С этой целью две недели назад в Одессе состоялся семинар для учителей физкультуры по внедрению черлидинга в школьную программу. А через месяц состоится Всеукраинский фестиваль по черлидингу, честь Одессы на котором будут защищать команды одесских школ.
Организатор нынешних соревнований – Всеукраинская федерация по черлидингу и черспорту. Ее президент Андрей Боляк вынужден был признать, что Одесса демонстрирует завидный рост в этом направлении.
Так что, несмотря на то, что в командном зачёте одесситы заняли 3-е место, уступив первенство киевлянам, а второе место – Днепру, у наших спортсменов есть все шансы и возможности проявить себя на международной арене.
Отметим, что в конце декабря состоится одно из важнейших событий в мире черлидинга – международный кинофестиваль спортивных фильмов «Cheer Films Festival». Кинофестиваль традиционно пройдет на базе Одесской киностудии при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.