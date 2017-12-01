IX Международная премия Золотой Мангуст 2017 в Одессе

В торжественной обстановке концерт - холла "Одесса" состоялась Девятая церемония награждения Международной премией «Золотой Мангуст».

По красной дорожке, под вспышки камер, на Церемонию награждения шествовали те, кто свой сегодняшний триумф изо дня в день, из года в год зарабатывал тяжелым трудом и многочасовыми изнурительными тренировками, с несокрушимой волей и верой в свои силы. Спортсмены, чьи заслуги и достижения были высоко оценены общественностью и организаторами Премии, а также тренеры, меценаты спорта, общественные деятели, оказывающие спорту и его популяризации всяческую поддержку, чествовались и награждались под сводами концерт-холла высокими наградами, и в их честь звучали фанфары, теплые слова благодарности и аплодисменты присутствующих. Приглашенными звездами, украсившими своим выступлением вечер, стали темпераментные гитаристы Джипси Кингс, звезда лучших оперных залов Юрий Годо и очаровательнейшая и талантливая Мила Нитич.

Девятая со дня основания и шестая с момента получения статуса международной, премия «Золотой Мангуст» объединила под своей эгидой лучших представителей спортивного мира из разных уголков Земли. Так, почетными гостями и участниками Церемонии ежегодно становились делегации Белоруссии, Киргизстана, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Армении, Турции, Израиля, Южной Кореи.

Прозвучавшие более 100 лет назад на одной из Олимпиад и ставшие крылатыми слова «Спорт — ты мир!» лучше всего отражают концепцию учрежденной Премии и очень близки по духу основателям «Золотого Мангуста». Близки как идея, открывающая возможность наряду с физическим развитием давать молодежи интернациональное воспитание, прививать уважение ко всему многообразию национальностей, вероисповеданий, культур; поддерживать исключительно мирные инициативы, поскольку спорт признает лишь мирное соревнование. Трудно переоценить такого рода миссию в наше непростое и неспокойное время.

Проводимая под девизом "Спорт - посол мира!" Премия "Золотой Мангуст", объединила в своем едином спортивном пространстве представителей множества стран, укрепляя, подлинную межнациональную дружбу, в основе которой высокие принципы спортивного братства: благородство, честь, взаимовыручка и поддержка.

Премия, чей престиж растет и ширится из года в год, была учреждена в 2009 году общественной организацией "Мангуст", и этой зимой ее лауреатами стали 40 человек. Традиционно, номинанты были утверждены коллегиальным решением Общественного совета во главе с основателями: президентом спортивного клуба "Мангуст", президентом Одесской областной федерации панкратиона, мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером Украины, президентом федерации грэпплинга Магомедом Магдиевым, вице президентом спортивного клуба "Мангуст ", мастером спорта СССР по самбо и вольной борьбе, вице-президентом федерации грэпплинга Украины Лерником Мусаеляном и президентом Винницкой областной федерации панкратиона Игорем Ильчишиным. Также в состав общественного совета Международной спортивной премии "Золотой Мангуст" вошли такие известные и заслуженные деятели спорта как Равиль Сафиуллин, вице-президент Национального Олимпийского комитета, экс-министр молодежи и спорта; Эльбрус Тадеев, олимпийский чемпион 2004 г., трехкратный чемпион мира и чемпион Европы, Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины; Ирина Мерлени, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, чемпионка Европы и бронзовая призерка Олимпиады в Пекине, и другие достойные представители украинского спорта, а так же Грузии, Киргизии, Азербайджана.

Среди почетных гостей Международной премии «Золотой Мангуст», присутствовал народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов:

Наши университеты на протяжении многих лет тесно сотрудничают со спортивным клубом «Мангуст». Главное, что мы предоставляем свои спортивные площадки для проведения различных спортивных соревнований и всеукраинских, и международных. Я рад, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет стали настоящим домом для спортсменов клуба «Мангуст», здесь они обрели современную тренировочную базу, занимаясь в специализированных залах для единоборств, тренажерных залах и стадионах. Клуб очень тесно сотрудничает с Центром специальной подготовки НУ «ОЮА», где занимаются многие наши студенты, пополняя копилку славных побед страны и родного города.



Сегодня, к сожалению, государство не уделяет необходимого внимания спорту, поэтому мы поддерживаем организации, такие как «Мангуст», чтобы сохранить то, что было наработано десятилетиями. Украина - это спортивная страна, с великой спортивной историей и традициями. Такие люди, как Магомед Магдиев, вкладывают свои силы, свои личные средства, время, силы, душу, в конце концов, в развитие спорта и в своих подопечных воспитанников.

Стоит отметить, что в этом году сборная Украины впервые выступила на чемпионате мира по пляжной борьбе и привезла домой сразу три медали, одну из которых завоевал студент Международного гуманитарного университета Магомед Закариев. Настоящая звезда украинского спорта, студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» и спортсменка СК «Мангуст» Галина Ковальская завоевала блестящую спортивную победу на чемпионате мира по панкратиону - сразу две почётных медали – золотую в разделе грепплинг-ги и бронзовую в разделе грепплин-ноу-ги. И это только одни из последних побед, всего в копилке НУ «ОЮА» уже более сотни медалей высшей пробы.

Представленные к награждению спортсмены и общественные деятели отбирались в течение года на основании представления Министерством спорта и молодежи Украины, Национальным олимпийским комитетом Украины, комитетами и профильными министерствами других стран, федерациями по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Высокие заслуги и достижения лауреатов Премии были отмечены специальными ценными наградами: серебряными статуэтками «Золотой Мангуст» и изготовленным из золота одноименным Орденом.

За 9 лет существования Премии, «спортивного Оскара», как ее еще иногда называют, подчеркивая статусность и престижность мероприятия, высоких наград удостоились более сотни спортсменов и тренеров, бизнесменов и политиков, активно поддерживающих развитие спорта и поднимающих его престиж в мировом сообществе. Это Владимир Продивус, Алина Шатерникова, Виктор Постол, Ярослав Амосов, Давид Костецки, Равиль Сафиуллин, Эльбрус Тедеев, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Мандрик, Ирина Мерлени, Анна Василенко, Александра Герасименя, Руслан Савлохов, Лаша Шавдатуашвили, Юрий Годо, Юрий Чебан, Дмитрий и Владислав Парубченко, Мария Стадник, Жан Беленюк, Дусматов Хасанбой, Исаев Зияудин Бахоевич и многие другие.

В этом году, по решению общественного совета Международной спортивной премии «Золотой Мангуст», высокими наградами были награждены представители Украины, Белорусии, Киргизстана, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Грузии, Узбекистана, Турции, Израиля. Среди них:

- Вадим Гутцайт, президент Национальной федерации фехтования Украины, Олимпийский чемпион 1992 г.;

- Александр Писаренко, капитан сборной Украины «Игр Непобедимых» Invictus Games и Юрий Писарчук, бывший боец АТО и финалист «Игр Непобедимых»;

- Мария Коваленко, параспортсменка, кандидат в мастера спорта, занявшая 5 место на Чемпионате Европы среди кадетов;

- Андрей Антонюк, чемпион мира среди военнослужащих, призер чемпионата Европы до 23 лет;

- Александр Хижняк (бокс) - ЗМС, Чемпион Мира 2017, Чемпион Европы 2017, лучший боксер ЧМ и ЧЕ 2017;

- Дмитрий Баранов (смешанные единоборства) - Чемпион мира по грэпплингу и панкратиону 2017 г., заслуженный мастер спорта Украины;

- Нурлан Мурадилов - Президент Федерации панкратиона (UWW) Киргизской Республики;

- Федор Сердюк - вице-президент Федерации боевого самбо Украины;

- Юрий и Вадим Скипаль (самбо, дзюдо) – Президент и соучредитель ОО «Школа Самбо братьев Скрипаль», соучредитель международного благотворительного фонда «Забери ребенка с улицы»;

- Муса Аидин – Президент Ассоциации борьбы Турции.

Лауреатами Премии стали и одесситы, что вызвало особенную гордость земляков. Это - Игорь Мороз, мастер спорта по спортивной гимнастике заведующий кафедрой физического воспитания НУ «ОЮА», доцент, кандидат педагогических наук;

- Юрий Маслов, почетный президент федерации смешанных единоборств одесской области, вице-президент федерации самбо в одесской области, профессор, доктор политических наук, заслуженный экономист Украины, руководитель стратегии ЕС для Дунайского региона.

- Николай Буценко, капитан сборной Украины по боксу, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, участник олимпийских игр 2016г.

О том, какова подлинная цена триумфа и побед, рассказал именитый боксер:

Конечно, приходится делать усилие над собой - говорит Николай, - я тренируюсь уже 17 лет и самые крупные соревнования — Чемпионат мира, Европы — проходят или летом или в начале осени. Это время у нас всегда очень загружено. И ты идешь на тренировку и видишь как твои ровесники идут на море, отдыхают, весело проводят время, расслабляются, одним словом, а ты идешь в спортзал. Знаете, где-то было тяжело, но я говорил себе, что наступит время и я буду отдыхать, а они будут смотреть,

- улыбается Николай.

Спорт учит, что недостижимых целей нет. Я с этой мыслью шел по жизни, у меня была цель, я засыпал и просыпался с ней. Я знаю, что никто кроме меня не придет к ней. Если я на тренировку сегодня не пойду, то есть другие, их же миллион по всему миру, они же пошли! Значит, я стану слабее их. Я должен сам себя мотивировать. Главное, чтоб были желание и цель, есть цель — ты знаешь, к чему идти. Если цели нет — ты будешь просто тренироваться. Цель, желание и сила воли, это основа любого успеха. Если это есть — значит ничего невозможного нет,

- уверил Николай Буценко.

В торжественной части открытия, Сергей Кивалов вручил награду Премии «Золотой Мангуст» Президенту YDA Group Хусейну Арсалану (Турция). Также в знак почета, уважения к тренерским, организаторским заслугам, преданности спорту, президент НУ «ОЮА» вручил Магомеду Магдиеву наивысший знак почета университета.

В своем обращении к присутствующим Сергей Кивалов снова подчеркнул особенную миссию основанной общественной организацией «Мангуст» Премии и личный вклад ее основателей:

Мне особенно приятно присутствовать здесь и чествовать тех людей, которые вкладывают свою душу в развитие спорта. Одесса всегда была и остается спортивным городом, давшим мировому спорту немало известных имен. Я хочу пожелать только одного, чтобы спорт в нашей стране развивался и чтобы Одесса всегда оставалась спортивной столицей!

В свою очередь Магомед Магдиев выразил благодарность Сергею Кивалову за долгие годы сотрудничества, благодаря которому спортсмены СК «Мангуст» достигают сегодня высоких результатов и побед на Чемпионатах и Кубках Европы и мира.

Напомним, что на территории спортивного комплекса НУ «ОЮА» и МГУ проходил открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба. Команда Национального университета «Одесская юридическая академия» в составе спортивного клуба «Мангуст» представляли Одесскую область на кубке Украины в городе Винница, где завоевали грандиозную победу, а в 2017 году стали серебряными призерами в командном зачете на чемпионате Украины по грэпплингу в городе Суммы.