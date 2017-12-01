В Одессе создают Центр правовой защиты журналистов

Не даром журналистику именуют четвертой властью, самой демократичной из властей. Когда речь идет о социальных расколах, причиной которым является язык вражды, журналистике отводится главная роль в борьбе с этим злом. В нашей стране, уже боле года проводятся различные мероприятия по программам стран Евросоюза, целью которых является искоренение языка вражды. Но впервые, мы видим, чтобы программе по преодолению языка вражды был придан статус личного участия Генерального секретаря Европейской федерации журналистов Риккардо Гутьерреса. Учитывая высокую значимость воплощения программы семинара, выбор был сделан в пользу Национального университета «Одесская юридическая академия».

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Риккардо Гутьеррес впервые посетил Украину и это его первый визит в Национальный университет «Одесская юридическая академия». На семинаре «Предотвращение проявлений языка вражды в СМИ, профессиональная этика и журналистская солидарность» за круглым столом собрались студенты факультета журналистики, представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека и глава Национального союза журналистов Украины.

Журналистика сейчас сталкивается с огромным количеством проблем, не только в этой стране. Мы говорили о том, что сотрудничество между университетом и организациями может помочь в трудных ситуациях.

Мы пришли к выводу, что мониторинг является одним из основополагающих способов решения этой проблемы. Мы договорились о том, что сделаем акцент на том, чтобы мониторить фейковые новости и язык вражды в украинских масс-медиа, — отметил Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Риккардо Гутьеррес.

Риккардо Гутьеррес совместно с представителями профессиональных и международных журналистских организаций встретились с президентом Одесской Юракадемии Сергеем Киваловым. В ходе встречи обсудили реализацию двух проектов: мониторинг СМИ на наличие языка вражды и, главное, создание на базе Юридической клиники центра правовой защиты журналистов.

Первый проект - это чисто журналистский проект. Мы будем совместно с ООН мониторить тексты СМИ Одесской, Николаевской и Херсонской области и изучать их на наличие в них языка вражды. И второй проект – Национальный университет “Одесская юридическая академия» в лице её ведущих юристов совместно с Европейской федерацией журналистов будут изучать кейсы случаев нападений на журналистов, по не раскрытым делам, которые не дошли еще до правосудия. Сергей Васильевич Кивалов сказал, что мы этот проект поддержим и будем совместно реализовывать,

– рассказала декан факультета журналистики в НУ «ОЮА» Татьяна Кузнецова.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что сегодня наиболее остро стоит вопрос об обеспечении безопасных условий для работы журналистов.

Наша профессия – это профессия, конечно, для очень пытливых людей. Мы всегда находимся на информационной передовой, одновременно с этим, мы должны осознавать, что существует достаточно много опасностей для журналистов, одна из них является физическая безопасность. Мы, к сожалению, только фиксируем их права, мы фиксируем недопустимо высокий уровень агрессии к журналистам, а именно в 2017 году зафиксировано около семидесяти фактов насилия над журналистами. Девять подобных ситуаций зафиксировано в Одессе и Одесской области,

– отмечает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Создание безопасной среды для выполнения журналистами своих полномочий, является сегодня одной из самых важных проблем в украинской журналистике. Уверен, что проект, который мы запустим на базе Юридической клиники, – Центр правовой защиты журналистов – будет успешным. Над этим уже начинают работать наши лучшие специалисты, практикующие юристы с большим опытом работы. Создание подобного центра позволит не только защитить законные права и интересы журналистов, но и предотвратить многие конфликтные ситуации в дальнейшем. Журналисты должны знать свои права, быть юридически подкованы, чтобы оперировать буквой закона в тех или иных ситуациях, связанных с препятствием их профессиональной деятельности,

— подчеркнул президент Одесской Юракадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Риккардо Гутьеррес уверен, что сотрудничество с Одесской Юракадемией имеет большие перспективы, как в направлении защиты прав журналистов, так и в образовательной сфере. Созданный пять лет назад на базе университета факультет журналистики является, по его мнению, одним из самых прогрессивных в Украине.