Сергей Кивалов поздравил одесситов с Новым 2018-м годом!

Дорогие друзья, 2017-й год – это ещё одна важная веха в нашей жизни, и она неповторима.



Провожая уходящий год, давайте оставим всё то, что нас тревожит и печалит, сохраним в своей памяти только самые счастливые моменты, ради которых хочется жить, творить, двигаться вперёд и радоваться жизни.



Новый год одинаково с нетерпением ждут и дети, и взрослые. В эту волшебную пору каждый из нас верит в новогоднее чудо, а как известно, если искренне верить, то чудо непременно произойдёт.



От всего сердца хочу пожелать, чтобы родные и близкие Вам люди всегда были рядом, чтобы они были здоровы и счастливы! Пусть Новый 2018-й год принесёт Вашим семьям благополучие и достаток, гармонию и спокойствие, мир и любовь!



Наступающий год – это книга, состоящая из 365 страниц. Так давайте же с первого дня Нового года вместе писать счастливую историю нашей жизни! — поздравил одесситов с Новым 2018-м годом народный депутат Украины Сергей Кивалов.