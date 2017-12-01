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  • Дата: Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24

Сергей Кивалов поздравил одесситов с Новым 2018-м годом!

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов поздравил одесситов с Новым 2018-м годом!

Дорогие друзья, 2017-й год – это ещё одна важная веха в нашей жизни, и она неповторима.
 
Провожая уходящий год, давайте оставим всё то, что нас тревожит и печалит, сохраним в своей памяти только самые счастливые моменты, ради которых хочется жить, творить, двигаться вперёд и радоваться жизни.
 
Новый год одинаково с нетерпением ждут и дети, и взрослые. В эту волшебную пору каждый из нас верит в новогоднее чудо, а как известно, если искренне верить, то чудо непременно произойдёт.
 
От всего сердца хочу пожелать, чтобы родные и близкие Вам люди всегда были рядом, чтобы они были здоровы и счастливы! Пусть Новый 2018-й год принесёт Вашим семьям благополучие и достаток, гармонию и спокойствие, мир и любовь!
 
Наступающий год – это книга, состоящая из 365 страниц. Так давайте же с первого дня Нового года вместе писать счастливую историю нашей жизни!
  — поздравил одесситов с Новым 2018-м годом народный депутат Украины Сергей Кивалов.



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