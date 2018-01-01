Китайские инвестиции вскоре придут в Одессу

Сегодня Международный гуманитарный университет посетила представительная делегация Института мировой экономики и политики во главе с директором ИМЭП господином Чжан Юйянем. Поводом для встречи послужила Научно-практическая конференция «Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Украиной и Китаем в контексте проекта «Один пояс – один путь», организованная по инициативе Китайской Академии общественных наук. В ней приняли участие ведущие ученые, политологи, экономисты Одессы. Значительная часть докладов ученых посвящена инвестиционной привлекательности и географическим преимуществам Одессы и Одесской области, международному сотрудничеству нашего региона с Китаем.

Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов, выступив перед собравшимися, подчеркнул значимость этого события и для вуза, и для города, и в целом для государства. Наряду с английским, французским, немецким, турецким, арабским языками, обучение в МГУ с недавних пор ведется и на китайском языке, и число студентов, желающих изучать китайский язык, растет.

На факультете лингвистики и перевода мы открыли и привлекаем студентов на одно из перспективных направлений – китайский деловой язык, — рассказал Сергей Кивалов. — Причем, количество студентов на факультете лингвистики и перевода, как только мы объявили набор, выросло вдвое. Значит, есть потребность. Китайский язык изучают и студенты Экономико-правового колледжа МГУ. Преподаватели – носители языка, волонтёры из Института Конфуция. Они проводят со студентами дополнительные занятия по каллиграфии, деловому китайскому языку, что помогает лучше понять культуру и традиции Китая. Мало того, в скором времени у нас планируется защита докторских диссертаций. В прошлом году студенты МГУ стали победителями конкурса на лучшее знание китайского делового языка и сейчас стажируются в вузах Харбина и Уханя. Сегодня ведутся переговоры об открытии филиала института Конфуция при МГУ.

О том, что между Китаем и Украиной сложились хорошие отношения, которые развиваются во многих областях, прежде всего в гуманитарной сфере, рассказала Генеральный консул КНР в Одессе.

Пример успешного сотрудничества между нашими странами – Международный гуманитарный университет, — отметила Чжао Сянжун. — В 2017 году в стенах вуза развернулась фотовыставка, посвященная современному Китаю. Тогда я впервые посетила МГУ. А этот мой визит в Международный гуманитарный университет связан с научно-практической конференцией, что свидетельствует уже об углубленном сотрудничестве и взаимопонимании. Чтобы отношения развивались, нужно больше узнать друг друга. А формат конференции этому способствует.

В рамках встречи руководства МГУ с китайской делегацией была достигнута договоренность о создании Центра правовой защиты граждан Китая на базе МГУ.

В одной только Одессе работает более двух тысяч граждан КНР. И чтобы они себя комфортно здесь чувствовали, мы предложили создать Центр правовой защиты граждан Китая. Очень важно создать такие условия, при которых инвесторы от нас не уйдут. Поэтому на конференции мы обсудили вопрос, связанный с правовой защитой граждан Китая, которые тут учатся и работают. К созданию Центра правовой защиты иностранных граждан мы подключили юристов Института права, экономики и международных отношений МГУ, преподавателей и аспирантов, которые будут заниматься этой проблематикой, — подчеркнул Сергей Кивалов. — Я уверен, что при таком развитии наших отношений китайский бизнес пойдет именно в Одессу. Мы должны приложить к этому все необходимые усилия. И ключевую роль в этом процессе, уверен, будет играть Международный гуманитарный университет.

Главная причина основания этого центра заключается в том, что предприятия, которые хотят работать на территории Украины, не знают законодательство Украины и не знают, как осуществлять торговлю, а также инвестировать средства в рамках законодательства Украины. Одним из основных критериев, почему мы сотрудничаем именно с Международным гуманитарным университетом, является то, что МГУ основан не только на экономическом взаимодействии, но и на гуманитарном. Это гуманитарное взаимодействие играет для нас очень важную роль. Международный гуманитарный университет сотрудничает с Национальным университетом “Одесская юридическая академия”, что также является важнейшим преимуществом для нашего дальнейшего сотрудничества, — отметил Чжан Юйянь.

В знак плодотворного сотрудничества президент Международного гуманитарного университета вручил памятные медали вуза членам китайской делегации.

В свою очередь, директор Института мировой экономики и политики вручил памятную награду института, который он представляет.

Китайская народная республика сегодня обладает самой динамично развивающейся экономикой и самым масштабным торговым грузооборотом в мире,

Одесса – первый город, который был выбран для посещения китайской стороной, что лишний раз подтверждает значение нашего города как связующего моста для сотрудничества между нашими странами. В 2017 году отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений между КНР и Украиной. Более десяти лет назад установлены побратимские отношения Одессы с китайскими приморскими городами – Циндао и Нимбо.

В прошлом году журналисты пяти областей Украины, включая Одесскую область, могли своими глазами увидеть, как живут жители современного Китая, посетив Нимбо. Дружба связывает Одесский регион и китайскую провинцию Фуцзянь.

Одесский регион занял одну из лидирующих позиций по сотрудничеству с Китайской народной республикой, — рассказал заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло. — Одна из китайских компаний, пришедшая на украинский рынок, открыла в Белгород-Днестровском районе уже несколько электростанций, работающих на солнечных батареях. С помощью Генерального консульства Китая в Одессе мы ведем переговоры о сотрудничестве по инвестиционным проектам с Китайской железной дорогой и энергетическими компаниями КНР. И отрадно, что в Одессе на базе Международного гуманитарного университета готовятся столь необходимые кадры, которые будут творить будущее и закрепят наши политические и экономические отношения.

Кроме того, расширяет свой бизнес в Одессе китайская корпорация COSCO China Shipping Group. Шанхайская компания инвестирует в аграрное предприятие в Раздельнянском районе, выращивая пшеницу, семена подсолнечника и экспортируя их в Китай. Около двух тысяч китайских бизнесменов работают на известном промрынке «Седьмой километр».

Более двух лет Украину и Китай связывает сотрудничество в рамках Стратегии экономического развития «Один пояс – один путь», международной инициативы Китая, разработанной в 2010 году. Эта программа охватывает 57 стран и более семисот городов, включая Одессу. Китай и Украина подписали протокол о сотрудничестве в 2015году. В рамках Стратегии планируется сформировать «Экономический пояс Шелкового пути». Об этом перспективном проекте говорили участники конференции.

Директор Института мировой экономики и политики Китайской академии общественных наук Чжан Юйянь сообщил, что в целях развития Стратегии экономического развития «Один пояс – один путь» в Китае создан Фонд «Шелковый путь», который поддерживает десятки инвестиционных проектов, крупнейший из которых связан с Украиной. В частности, Китай планирует вложить в экономику Украины около семи миллиардов долларов США. Господин Чжан Юйянь выразил мнение, что отношения между нашими странами должны развиваться не только в политической и экономической сферах, но и в образовательной. И большие перспективы развития – у Одессы. По его мнению, это город с историческими и культурными традициями, особенно музыкальными. Здесь большое внимание уделяется и развитию спорта. Китайский ученый выразил надежду, что в недалеком будущем появится прямой авиаперелет Пекин-Одесса.