Китайские инвестиции вскоре придут в Одессу

Сегодня Международный гуманитарный университет посетила представительная делегация Института мировой экономики и политики во главе с директором ИМЭП господином Чжан Юйянем. Поводом для встречи послужила Научно-практическая конференция «Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Украиной и Китаем в контексте проекта «Один пояс – один путь», организованная по инициативе Китайской Академии общественных наук. В ней приняли участие ведущие ученые, политологи, экономисты Одессы. Значительная часть докладов ученых посвящена инвестиционной привлекательности и географическим преимуществам Одессы и Одесской области, международному сотрудничеству нашего региона с Китаем.
Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов, выступив перед собравшимися, подчеркнул значимость этого события и для вуза, и для города, и в целом для государства. Наряду с английским, французским, немецким, турецким, арабским языками, обучение в МГУ с недавних пор ведется и на китайском языке, и число студентов, желающих изучать китайский язык, растет.
О том, что между Китаем и Украиной сложились хорошие отношения, которые развиваются во многих областях, прежде всего в гуманитарной сфере, рассказала Генеральный консул КНР в Одессе.
В рамках встречи руководства МГУ с китайской делегацией была достигнута договоренность о создании Центра правовой защиты граждан Китая на базе МГУ.
В знак плодотворного сотрудничества президент Международного гуманитарного университета вручил памятные медали вуза членам китайской делегации.
В свою очередь, директор Института мировой экономики и политики вручил памятную награду института, который он представляет.
Китайская народная республика сегодня обладает самой динамично развивающейся экономикой и самым масштабным торговым грузооборотом в мире,
Одесса – первый город, который был выбран для посещения китайской стороной, что лишний раз подтверждает значение нашего города как связующего моста для сотрудничества между нашими странами. В 2017 году отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений между КНР и Украиной. Более десяти лет назад установлены побратимские отношения Одессы с китайскими приморскими городами – Циндао и Нимбо.
В прошлом году журналисты пяти областей Украины, включая Одесскую область, могли своими глазами увидеть, как живут жители современного Китая, посетив Нимбо. Дружба связывает Одесский регион и китайскую провинцию Фуцзянь.
Кроме того, расширяет свой бизнес в Одессе китайская корпорация COSCO China Shipping Group. Шанхайская компания инвестирует в аграрное предприятие в Раздельнянском районе, выращивая пшеницу, семена подсолнечника и экспортируя их в Китай. Около двух тысяч китайских бизнесменов работают на известном промрынке «Седьмой километр».
Более двух лет Украину и Китай связывает сотрудничество в рамках Стратегии экономического развития «Один пояс – один путь», международной инициативы Китая, разработанной в 2010 году. Эта программа охватывает 57 стран и более семисот городов, включая Одессу. Китай и Украина подписали протокол о сотрудничестве в 2015году. В рамках Стратегии планируется сформировать «Экономический пояс Шелкового пути». Об этом перспективном проекте говорили участники конференции.
Директор Института мировой экономики и политики Китайской академии общественных наук Чжан Юйянь сообщил, что в целях развития Стратегии экономического развития «Один пояс – один путь» в Китае создан Фонд «Шелковый путь», который поддерживает десятки инвестиционных проектов, крупнейший из которых связан с Украиной. В частности, Китай планирует вложить в экономику Украины около семи миллиардов долларов США. Господин Чжан Юйянь выразил мнение, что отношения между нашими странами должны развиваться не только в политической и экономической сферах, но и в образовательной. И большие перспективы развития – у Одессы. По его мнению, это город с историческими и культурными традициями, особенно музыкальными. Здесь большое внимание уделяется и развитию спорта. Китайский ученый выразил надежду, что в недалеком будущем появится прямой авиаперелет Пекин-Одесса.