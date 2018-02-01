Дали заднюю: министерство образования отсрочило дискриминацию языков в школах до 2023 года

Министерство образования и науки Украины продлит срок вступления в силу языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года, как это предусмотрено рекомендациями Венецианской комиссии.

Об этом министр Лилия Гриневич сообщила во время встречи в Киеве с послом Румынии в Украине Кристианом–Леоном Цуркану.

Мы благодарны Венецианской комиссии за оперативную и профессиональную работу и готовы имплементировать данные рекомендации. Важно понимать, что мы это делаем не в связи с реакцией отдельных стран, наше первая задача — обеспечить каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком. Для этого нам нужно, чтобы все были готовы к имплементации статьи, а также, чтобы при этом учитывались особенности обучения для национальных общин разных языковых групп,

— сказала министр.

Она добавила, что в министерстве готовят пошаговую карту имплементации языковой статьи, иными словами, министерство не отказалось от пошагового наступления на русский язык и другие языки национальных меньшинств.

Изначально закон «Об образовании» предусматривал, что языковая статья должна вступить в силу в 2020 году.

5 сентября 2017 года был принят закон «Об образовании», который расширяя использование украинского языка в обучении, ущемлял другие языки нацменьшинств.

Принятие данного закона вызвало в стране и в мире негативную реакцию со стороны приверженцев демократичного отношения к свободному развитию языков.

В Украине наиболее значимый вклад в разъяснение несвоевременности применения языковой статьи был внесен народным депутатом Украины Сергеем Киваловым.

Автор известного закона «Об основах государственной языковой политики», который называют Законом «Кивалова — Колесниченко», продолжает занимать последовательную позицию свободного развития языков, которая в свое время нашла поддержку в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы и нескольких решениях Венецианской комиссии.

Более того, депутаты ряда местных советов (Тарутинского, Болградского и Ренийского райсоветов, Ивановского, Ананьевского, Раздельнянского, Березовского, Белгород-Днестровского, Лиманского, Николаевского, Килийского, Подольского районных и Арцизского городского советов) и не только Одесской области поддержали положения закона «Кивалова - Колесниченко», исполняющий на тот момент обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон об отмене действия.

Открыто выступая против применения дискриминационной и авторитарной статьи, Сергей Кивалов заявил:

Я считаю, что если мы хотим стать частью мирового сообщества, то любой человек, вне зависимости от того, представителем какой национальности он является, должен иметь право выбора языка воспитания и обучения своих детей. Именно поэтому я выступил категорически против внесения изменений в статью 7 закона «Об образовании» относительно преподавания в средней школе на языках, не являющихся официальными в Европейском союзе, в том числе – на русском.

Не смотря на доводы здравого смысла, власть настаивала на антиконституционной 7 статье Закона. В стране была развернута дорогостоящая пропагандистская кампания с участием карманных экспертов и националистических депутатов с целью обелить дискриминационную статью, выдав ее за остро необходимую украинским детям. И даже в этих условиях Сергей Кивалов продолжал разъяснять, какие опасности ожидают Украину от бездумного давления на русский язык и другие языки нацменьшинств:

Моя позиция была подтверждена решениями Венецианской комиссии, резолюциями Парламентской ассамблеи совета Европы, а также тем, что сегодня Украина находиться в дипломатической изоляции из-за этих недальновидных решений политиков строящих свою политическую карьеру на раскалывании украинского народа на языковой почве,

— отметил Сергей Кивалов.

Документ направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая предложила внести изменения в 7-ю статью — относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке.

В своем заключении от 8 декабря 2017 года Венецианская Комиссия не видит причин, которые оправдывали бы разное обращение Закона «Об образовании» с национальными меньшинствами, говорящими на официальных языках Европейского Союза, — и русскоязычными гражданами Украины. Не находит оправдания такая «новелла» Закона «Об образовании» как императивное ограничение преподавания на русском языке (ограничение русского языка как языка преподавания всех предметов школьной программы) только 4-мя классами начальной школы.

Венецианская Комиссия раскритиковала такое «понижение статуса русского языка», признав проблемой неравное обращение с русскоговорящими гражданами. Венецианская Комиссия считает вероятным, что оно нарушает принцип недискриминации, и есть вопросы к его конституционности (может противоречить статьям 10 и 24 Конституции).

Венецианская Комиссия заключила, что статус русского языка, как второго после государственного по широте использования, должен быть определен в системе образования Украины не ниже статуса официальных языков Европейского Союза.

Комиссия особо отметила, что, как минимум, некоторые выдающиеся государственные и коммунальные русскоязычные школы в Украине нужно сохранить — как часть исторической и культурной идентичности заинтересованных общин, что такие школы следует определить путем консультаций с представителями русского меньшинства. Это необходимо для того, чтобы сохранить мир и хорошие межэтнические отношения в обществе, и это в интересах всего народа Украины. Что же касается частных школ в Украине (и русскоязычных и других) — то их Комиссия рекомендовала полностью изъять из-под ограничений языка преподавания статьи 7 нового Закона.

Так же, Венецианская Комиссия не согласилась с доводами нынешних представителей украинской власти о неприменимости разработанного Закона «О принципах государственной языковой политики», принятого 2012 году. По мнению Комиссии, Закон продолжает действовать, и нововведения 2017 года, ограничивающие языки преподавания в школах, противоречат этому Закону, что нарушает важный европейский стандарт — принцип правовой определенности.

Напомним, что 12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы обсудили принятый в Украине закон об образовании, которым расширяется применение украинского языка в школах. Пункт об обязательном обучении на украинском языке в средних и старших классах вызвал дискуссии в зале. С критикой в основном выступили представители Румынии, Венгрии и Молдовы. В итоге резолюция из 15 пунктов была принята с 10 поправками .

После чего продолжилось международное давление на украинскую власть со стороны Венгрия, Румынии, Болгарии и Молдовы, а также других государств, выразивших беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.

Эта позиция была вновь подтверждена новой резолюцией Парламентской ассамблеи совета Европы № 2196 (2018)

Кроме того, еще в 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

Венгерский язык стал региональным в городе Берегово (Закарпатье), молдавский (румынский) – в селе Тарасовцы Черновицкой области. Румынский также стал региональным языком в селе Белая Церковь (рум. Biserica Alba) Раховского района Закарпатской области.

Согласно проведенному социологическому опросу Центра этнических и политических исследований «Лад», в городе Одессе 73% опрошенных считают правильным обеспечение свободного развития региональных языков или языков меньшинств в соответствии с Законом Украины «Об основах государственной языковой политики», принятым в 2012 г.

Сегодня мы видим, что власть временно отступила, но она не отказалась от практики нарушения конституции и игнорирования международных договоров. Только объединение всех здоровых сил в Украине позволит преодолеть антинародный курс и обеспечить достойное будущее Украине!